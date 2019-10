Wanderin bei Seelisberg tödlich verunglückt

Beim Abstieg vom Niederbauen Chulm Richtung Weid ob Seelisberg ist eine 64-Jährige am Wochenende rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt und wurde durch die Rega geborgen. Am Montagmorgen ist sie ihren Verletzungen erlegen.