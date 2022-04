Wanderung Aus Uri und Nidwalden nach Seelisberg: Die Karfreitagswanderung wird zum Friedensmarsch Am Karfreitag, 15. April, führen Paul Dubacher aus Uri und Hans Graber aus Nidwalden Wander-Pilger nach Seelisberg.

Ziel der Wanderung ist die Kapelle Maria zum Trost in Seelisberg. Bild: Christoph Näpflin (30. Oktober 2020)

Wenn am kommenden Karfreitag sich Teilnehmer aus Uri und Nidwalden auf den Weg nach Seelisberg machen, knüpfen sie an eine uralte Wander-Tradition an. Wie einst für viele Wallfahrer aus aller Herren Ländern ist die Kapelle in Seelisberg, welche aus dem Jahr 1666 stammt, das Ziel der Karfreitagswanderer vom 15. April.

Idyllische Kapelle hoch über dem Rütli

Die Kapelle wurde zu Beginn «Maria zum Trost» genannt. Durch die Bekanntheit vom benachbarten Grandhotel Sonnenberg mit seinen berühmten Gästen wie Richard Wagner, Gottfried Keller oder verschiedenen Kardinälen aus Rom erhielt die idyllische Waldkapelle im Laufe der Zeit den Namen «Maria Sonnenberg». Die Kapelle war der eigentliche Beginn für den Tourismus in Seelisberg und sollte nach Plänen des damaligen Hoteliers Michael Truttmann markant vergrössert werden, um noch mehr Pilger nach Seelisberg zu bringen und so weitere Übernachtungen für den aufstrebenden Ferienort ermöglichen. Die Wallfahrerinnen und Wallfahrer von heute schätzen aber die Kleinheit und die vertraute Idylle der Kapelle hoch über dem Rütli.

«Für mich und viele andere Personen ist diese Karfreitagswanderung ein fester Bestandteil vom Osterwochenende geworden», hält Paul Dubacher fest, der Karfreitagswanderungen in diesem Jahr zum 25. Mal organisiert. Er organisiert zudem am Samstag, 25. Juni, die 20. Ausgabe des Gotthardmarsches, der von Seelisberg durch den ganzen Kanton Uri zum Gotthard führt.

Uralte Tradition wird weitergeführt

Es gibt Schriftstücke, welche bereits im frühen 16. Jahrhundert von einer «bedeutenden Anzahl von Wallfahrern» reden, welche Seelisberg aufsuchten. Im Gegensatz zu heute waren die Wallfahrer in dieser Zeit ausschliesslich zu Fuss unterwegs. Deshalb entstanden entlang dieser Wege von Bauen, Rütli, Treib, Schwybogen und Emmetten nach Seelisberg 50 Wegkreuze und Bildstöcklein. Diese säumen den Wanderweg und weisen den Wallfahrern den Weg zur Kapelle.

Der Hochaltar mit Chorgitter aus Mailand in der Kapelle Sonnenberg. Bild: Christoph Näpflin (30. Oktober 2020)

«Anlässlich der Karfreitagswanderung tragen wir wie die früheren Pilger unsere persönlichen Anliegen und Bitten zur Mutter Gottes nach Seelisberg», erklärt Paul Dubacher aus Seedorf das Anliegen dieser Wanderung.

«In diesem Jahr ist vor allem die Bitte nach Frieden und für ein Kriegsende an zentraler Stelle. Die Karfreitagswanderung wird so in diesem Jahr zu einem Friedensmarsch.»

Die Kapelle «Maria zum Trost» in Seelisberg ist ein ideales Ziel für alle, die ihr Anliegen für ein Kriegsende vorbringen möchten.

Offene Feier zum Abschluss der Wanderung

Hans Graber von den Nidwaldner Wanderwegen organisiert die Karfreitagswanderung aus Nidwalden nach Seelisberg. Am 15. April starten in Attinghausen und Emmetten die Wanderer und machen sich über die alten Pilgerwege auf nach Seelisberg. «Sei es aus Uri oder Nidwalden, die Pilgerwege nach Seelisberg bieten immer wieder herrliche Aus- und Weitsichten», weiss Hans Graber.

Nach der Ankunft in Seelisberg empfängt Pfarrer Daniel Guillet die Teilnehmer um 11.30 Uhr in der Marienkapelle zu einem Karfreitagsfriedensgebet zum Abschluss der Wanderung. Danach haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit zu einem Suppen-Mittag im Hotel Bellevue. Im Anschluss fährt ein spezieller Wanderbus ins Urnerland zurück. Die Nidwaldner benützen das Postauto für die Rückkehr. «Ich empfehle den Teilnehmern dem Wetter angepasste Wanderkleider, gutes Schuhwerk sowie Regenschutz», rät Paul Dubacher. Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt.