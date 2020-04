Wanderung zur Sonnenberg-Kapelle in Seelisberg fällt dieses Jahr ins Wasser Die traditionelle Sternwanderung, die am Karfreitag hätte stattfinden sollen, kann wegen des Coronavirus nicht durchgeführt werden. Auch eine Verschiebung ist nicht möglich.

Pfarrer Daniel Guillet (Mitte) begrüsst am Karfreitag sonst jeweils die Wanderleiter Paul Dubacher (links) und Bruno Weber in Seelisberg – nicht so dieses Jahr. Bild: Christoph Näpflin (Seelisberg, 3. April 2015)

Seelisberg Am Freitag hätten sich zum siebten Mal Wanderer aus Uri, Nidwalden und Schwyz auf die Karfreitags-Sternwanderung zur Marienkapelle Sonnenberg in Seelisberg aufgemacht. In den letzten Jahren stieg die Zahl der Wanderer stetig an, sodass im vergangenen Jahr über 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüsst werden konnten.

Aufgrund der aktuellen Situation kann die diesjährige Wanderung nun aber nicht stattfinden. «Ich hoffe, dass mindestens der 18. Gotthardmarsch von Seelisberg zum Gotthardpass am 20. Juni durchgeführt werden kann», sagt Wanderleiter Paul Dubacher, Organisator der beiden Wanderveranstaltungen. Es seien bereits über 100 Anmeldungen für den Gotthardmarsch eingegangen. Im Gegenteil zur Karfreitagswanderung könnte dieser im Notfall immerhin noch auf ein Datum im Herbst verschoben werden.