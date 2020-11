Leserbrief «Was gibt es eigentlich zu befürchten?» Zur Abstimmung über die Konzernverantwortungsinitiative vom 29. November

Mehr und mehr Firmen setzen bereits heute auf verantwortungsbewusstes Handeln. «Corporate Social Responsibility» – die Absicht, Nachhaltigkeit und wirtschaftlichen Erfolg in Einklang zu bringen– ist mittlerweile mehr als salonfähig geworden. Und trägt ausserdem zu einem besseren Image der Wirtschaft bei.

Trotzdem gibt es leider immer noch immer Firmen, die Umweltschutz- sowie Menschenrechtsstandards grob verletzen. Die Konzernverantwortungsinitiative zielt genau auf diese harten Fälle ab – meist begangen von ein paar wenigen Konzernen, die im Ausland hohe Umsätze und hierzulande wenig Wertschöpfung generieren.

Aufgrund dieser tiefen Fallzahl ist die prophezeite Klagewelle nicht zu erwarten. «Einfach mal so» lässt man sich nicht auf einen Prozess gegen einen Rohstoffhandelskonzern ein, der über riesige Budget-Ressourcen und ausserdem Armeen von Anwälten verfügt.

Und KMU können, anders als es von den Initiativgegnern suggeriert wird, bis auf wenige Ausnahmen gar nicht belangt werden. Die Initiative lässt nur Klagen gegen Firmen aus sogenannten Hochrisikobereichen zu. Es ist deshalb eher unwahrscheinlich, dass das «KMU-um-die-Ecke» in einem dieser Hochrisikobereiche tätig ist. Oder kennen Sie eine Urner Firma, die Gold, Kupfer, Diamanten oder Tropenholz abbaut oder damit handelt?

Wer also nichts verbergen muss, hat somit auch nichts zu befürchten. Ich lege aus diesem Grund am Sonntag, 29. November, ein überzeugtes Ja zur Volksinitiative «Für verantwortungsvolle Unternehmen – zum Schutz von Mensch und Umwelt» in die Urne.

Kilian Gasser, Altdorf