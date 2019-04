Zwei Wassner Stiftungen fusionieren zu Seniorenzentrum Oberes Reusstal Am Ostersonntag fand die symbolische Schlüsselübergabe von der Stiftung Wohnen im Alter und vom Betagtenheim Wassen an die neugegründete Stiftung Seniorenzentrum Oberes Reusstal statt. Eine Erfolgsgeschichte geht damit weiter. Paul Gwerder

Maria Baumann überreichte dem Präsidenten der neuen Stiftung, Everisto Triulzi (rechts), und Geschäftsführer Marcel Schmutz einen symbolischen Schlüssel. (Bild: Paul Gwerder, Wassen, 21. April 2019)

Die beiden Stiftungen Wohnen im Alter sowie Betagten- und Pflegeheim Oberes Reusstal in Wassen haben fusioniert. Am vergangenen Ostersonntag fand die offizielle Fusionsfeier mit vielen geladenen Gästen sowie zusammen mit den Bewohnern des Betagtenheims und den Mietern der Alterswohnungen statt. «In Zukunft wollen unsere älteren Mitmenschen möglichst lange selbstständig bleiben», sagte Everisto Triulzi, Präsident des Betagtenheim-Stiftungsrats. Und genau aus diesem Grund seien im ehemaligen «Rothus» sechs Alterswohnungen zu vernünftigen Mietpreisen erstellt worden, die im Jahr 2008 bezogen werden konnten. «Dies war für das Urner Oberland einmalig und vor allem der Initiantin und jetzigen Präsidentin der Stiftung Wohnen im Alter, Maria Baumann, zu verdanken», betonte Triulzi.

Früher ein renommiertes Hotel

Einmalig sei auch die Geschichte des Betagtenheims Wassen, in das am 7. Oktober 1981 die ersten Bewohner eingezogen sind. Vor dem Umbau wurde dort das renommierte «Posthotel» betrieben. Seit dieser Zeit ist es die Kernaufgabe des Heims, den Bewohnern ein Zuhause zu ermöglichen, in dem sie sich wohl und geborgen fühlen.

«Mit der Fusion der beiden Institutionen zur neuen Stiftung Seniorenzentrum Oberes Reusstal werden die Bewohner der Alterswohnungen in Zukunft persönlich noch mehr profitieren können und werden dadurch das Leben noch länger selbstständig geniessen können», zeigte sich Triulzi überzeugt. «In den betreuten Alterswohnungen lebt es sich fast wie im Hotel.» Die Leute wohnen im «Rothus» selbstständig und haben trotzdem die Möglichkeit, diverse Dienstleistungen des Betagtenheims Oberes Reusstal in Anspruch zu nehmen. So können sie nach Wunsch dort essen und Hausdienste oder Hauswartarbeiten gegen Entgelt entgegennehmen.

Idee ist konsequent umgesetzt worden

«Für mich ist eine Vision wahr geworden, und dies war nur möglich, weil alle Betroffenen diese Idee bis zum erfolgreichen Ende am heutigen Tag konsequent umgesetzt haben», betonte Geschäftsführer Marcel Schmutz. Und Maria Baumann erklärte: «Heute sind nun beide Häuser unter dem Dach der Stiftung Seniorenzentrum Oberes Reusstal gut aufgehoben. Wichtig ist, dass sich sowohl für die Pensionäre im Betagtenheim wie auch für die Mieter der Alterswohnungen absolut nichts ändert.»

Maria Baumann, die Präsidentin der bisherigen Stiftung Wohnen im Alter, freute sich bei der Feier in Wassen:

«Unser Kind, die Stiftung Wohnen im Alter, steht heute auf einem finanziell erfreulich soliden Fundament.»

Baumann zeigte sich überzeugt: «Wir können es mit ruhigem Gewissen der neuen Stiftung Seniorenzentrum anvertrauen.» Sie untermauerte ihre Aussage mit eindrückliche Zahlen: In der ersten Jahresrechnung betrug das Fremdkapital 2 Millionen Franken, heute sind es nur noch 950'000 Franken, davon sind 330'000 Franken zinslose Darlehen. In den vergangenen zehn Jahren gelang es der Stiftung, total 984'000 Franken abzuschreiben. Das Ziel war damals, Rentnerin bedürfnisgerechte Wohnungen zu preiswerten Bedingungen in einem guten Umfeld im Dorfkern von Wassen anzubieten.

Sieben Personen im neuen Stiftungsrat

Nachdem Everisto Triulzi vor fast vier Jahren Präsident des Betagtenheims geworden war, begann die Idee langsam zu reifen, die beiden Stiftungen zusammenzuführen. Nun ist der Schritt vollzogen. Maria Baumann dankte Marcel Schmutz und Everisto Triulzi: «Ihr habt grossen Mut bewiesen und zur Fusion Ja gesagt. Nun soll es mit den beiden Stiftungen unter einer Führung in eine erfolgreiche Zukunft gehen». In einer kleinen feierlichen Zeremonie übergab Maria Baumann den symbolischen Schlüssel an den Präsidenten der neuen Stiftung Seniorenzentrum Oberes Reusstal, Everisto Triulzi. Weiter gehören dem neuen Stiftungsrat Brigitte Mattli Baumann, Judith Lampart, Raphaela Kempf-Arnold, Felix Ziegler, Maria Baumann und Remo Gamma an.