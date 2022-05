Wassen Der beste Jagdschütze ist 90 Jahre alt Kameradschaft und Geselligkeit standen im Mittelpunkt des Freundschaftsschiessens Grün Bruch. Alle Schützinnen und Schützen wurden mit einem Einheitspreis belohnt.

Sie freuten sich über ein gelungenes Freundschafsschiessen: (von links) Organisator Max Baumann, Lilo Schwarz, die beste Dame, Sieger Franz Emmenegger und der drittplatzierte Mario Gisler. Es fehlt der zweitplatzierte Konrad Portmann. Bild: PD

Ende 2020 wurde der Verein Der Grüne Bruch Uri aufgelöst, die Freundschaften unter den Jagdschützen sind aber geblieben. Dies animierte Max Baumann, der als letzter Präsident amtete, weiterhin das Freundschaftsschiessen zu organisieren. Am vergangenen Samstag, 7. Mai, war es wieder so weit. In friedlichem Wettkampf bewiesen 29 Jagdschützinnen und Jagdschützen aus Bern, Entlebuch, Engelberg und Uri ihr Können im Kugelprogramm mit fünf Schüssen auf die Gamsscheibe in 10er-Wertung und im schwierigeren Schrotprogramm mit zehn Schüssen auf dreiteiligen Kipphasen.

Obwohl alle Teilnehmer, unter ihnen auch drei Damen, das beste Resultat anstrebten, war die Stimmung genial. Viele Schützen erledigten mit dem Schiessen gleich auch den Treffsicherheitsnachweis, der für das Lösen eines Jagdpatentes jährlich gefordert wird. Die Treffsicherheit ist aus Gründen des Tierschutzes, der Sicherheit, der Wildbrettgewinnung und nicht zuletzt aufgrund einer effizienten Jagd das Grundwerk der Jägerinnen und Jäger.

Franz Emmenegger nahe am Maximum

Das mögliche Maximum von 80 Punkten verfehlte der überlegene Sieger Franz Emmenegger aus Engelberg lediglich um einen Zähler. Der 90-jährige ehemalige Fahrlehrer und Skilehrer distanzierte mit diesem sensationellen Ergebnis alle Konkurrenten um mindestens zwei Punkte, er war auch im sportlichen Schrotprogramm klar bester Akteur. Ein Geheimrezept habe er nicht, «man muss gesund, glücklich und zufrieden sein und natürlich ab und zu trainieren», meinte er. Er ist nach wie vor noch aktiver Jäger in Engelberg, seine Vorliebe sind Hirschtiere und «Munggen». Obwohl alle den gleichen Einheitspreis (Seedorfer Biräweggä und Seelisberger Chäsli) erhalten haben, war die Freude über den überlegenen Sieg gross. Auf den Plätzen zwei und drei mit je 77 Punkten landeten Konrad Portmann, Escholzmatt, und Mario Gisler, Unterschächen. Drei Schützen erzielten gleich fünf Mouchen im Kugelprogramm, nämlich Franz Felder, Erich Mühlebach und Konrad Portmann und Schiesskommissionsmitglied Lilo Schwarz war beste Dame mit 69 Punkten. Mit feinem Nachtessen aus der Küche von Paula Planzer und guten Gesprächen endete ein gelungenes Freundschaftsschiessen.