Wassen: Ein Verletzter bei Selbstunfall mit dem Motorrad Am Freitagabend war verlor ein Motorradfahrer auf seinem Weg von Gurtnellen Richtung Wassen die Kontrolle über seine Maschine und prallte an eine Leitplanke. Die Rega überflog den Mann in ein ausserkantonales Spital.

(pd/lil) Am Freitag, 10. Mai, war ein Motorradfahrer mit Urner Kontrollschild auf der Gotthardstrasse von Gurtnellen Richtung Wassen unterwegs. In einer Kurve verlor der 39-Jährige die Kontrolle über seine Maschine – warum sei zurzeit noch nicht bekannt, wie die Kantonspolizei Uri am Samstag mitteilt. In der Folge kollidierte der Fahrer mit der Leitplanke auf der rechten Strassenseite und verletzte sich.

Die Rega transportierte den Mann in ein ausserkantonales Spital. Für die Bergung musste die Strasse für ungefähr eine halbe Stunde gesperrt werden. Der Sachschaden summiert sich auf rund 5'000 Franken.