Wassen Frau muss nach Verkehrsunfall ins Spital geflogen werden Am Sonntagmittag ist es auf dem Weg vom Sustenpass nach Wassen zu einer Kollision gekommen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10'000 Franken.

Am Sonntagmittag um zirka 12.15 Uhr ist es laut einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Uri zu einem Verkehrsunfall auf der Strecke vom Sustenpass in Richtung Wassen gekommen, wie die Urner Kantonspolizei in einer Medienmitteilung schreibt. Dabei seien zwei Autos mit Luzerner Kontrollschildern und ein Töff mit Walliser Kontrollschild gefahren, wobei der Töff zu hinterst fuhr.

Nach einer Rechtskurve im Bereich «Ober Susten» habe die vorderste Autofahrerin auf einen rechtsseitigen Ausstellplatz abbiegen wollen und darum abgebremst. Der Autofahrer hinter ihr erkannte laut Polizei die Situation und bremste ebenfalls ab. Die an dritter Stelle fahrende Töfffahrerin habe aber nicht mehr rechtzeitig reagieren können und sei deshalb ins Heck des zweiten Autos gefahren. Dabei sei die 36-Jährige gestürzt. Infolgedessen zog sie sich leichte bis erhebliche Verletzungen zu, wie die Polizei weiter schreibt. Die Frau musste mit der Rega ins Kantonsspital Uri überflogen werden. Laut Polizeiangaben entstand beim Unfall ein Sachschaden in der Höhe von rund 10'000 Franken. (zgc)