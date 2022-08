Wassen Gemeinderatswahlen: Sechs Personen wollen einen der fünf Sitze In Wassen wird am 25. September der Gemeinderat neu gewählt. Der bisherige Vizepräsident übernimmt das Präsidium von Felix Ziegler.

Drei neue und drei bisherige Personen möchten 2023/2024 ein Amt im Gemeinderat Wassen übernehmen. Bild: Urs Hanhart (Wassen, 7. Juni 2018)

Im Rahmen der Volksabstimmung vom 25. September wählen die Wassnerinnen und Wassner ihren Gemeinderat für die Legislatur 2023/2024 neu. Dies schreibt die Einwohnergemeinde Wassen in einer Mitteilung. Für die fünf Sitze stellen sich sechs Personen zur Wahl. Gemeindepräsident Felix Ziegler gibt sein Amt an den bisherigen Vizepräsidenten Beat Baumann-Nogueira ab. Er ist in stiller Wahl gewählt.

Für die verbleibenden vier Sitze stellen sich neu Karin Gamma-Keiser, Max Herger und Markus Inderbitzin zur Wahl. Von den bisherigen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten treten Stefan Baumann-Walker und Brigitte Gamma-Teuscher zur Wiederwahl an. Walter Walker-Ghenzi scheidet aus dem Gemeinderat aus. (nae)