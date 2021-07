Wassen Kein Dorffest zum traditionellen Alpabzug Jährlich besuchen rund 2000 Menschen das Älpler- und Dorffest. Dieses Jahr kann, wegen Corona, keine Feier stattfinden.

Das traditionelle grosse Älpler- und Dorffest mit Alpabfahrt und viel Folklore in Wassen fällt auch in diesem Jahr den Coronamassnahmen zum Opfer, schreibt das Organisationskomitee des Alpabzuges in einer Mitteilung.

Das Älper- und Dorffest kann erst nächstes Jahr wieder durchgeführt werden. Bild: Urs Hanhart (Wassen, 14. September 2019)

Jedes Jahr im September ziehen die Älpler der Alpgenossenschaft Hinterfeld mit den Kühen und Rindern von der Alp ins Tal. Dieses Jahr wird dieser traditionelle Volksanlass leider nicht durchgeführt werden können. Die Schutzmassnahmen im Zusammenhang mit den Covid-19-Weisungen sind nach eingehender Prüfung durch das Organisationskomitee nicht umzusetzen. Dies betrifft im Speziellen die engen Platzverhältnisse und die Logistik für rund 2000 Besucherinnen und Besucher sowie den Schutz der rund 80 Helferinnen und Helfer.

Das Organisationskomitee freut sich auf nächstes Jahr

Das Organisationskomitee unter der Leitung von alt Ständerat Isidor Baumann und die Alpgenossenschaft Hinterfeld haben sich deshalb entschieden, den Alpabzug im September 2021 abzusagen. Allen Besucherinnen und Besuchern, allen Marktstandbetreiberinnen und -betreibern, allen Helferinnen und Helfern, allen Mitwirkenden und allen Freunden des Bauernbrauchtums dankt das Organisationskomitee und die Alpgenossenschaft Hinterfeld für das Verständnis und sie freuen sich, wenn alle im September 2022 wieder beim Alpabzug in Wassen begrüsst werden können. (nke)