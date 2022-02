Wassen Lieferwagen kollidiert mit einem Signalisationsanhänger auf der A2 Kurz vor der Autobahnausfahrt Wassen ist am Donnerstag ein Signalisationsanhänger beschädigt worden: Ein Lieferwagen ist hineingeprallt.

Der Signalisationsanhänger kurz vor der Ausfahrt in Wassen. Bild: PD

Am Donnerstag, 3. Februar, ist in Wassen kurz vor 14 Uhr ein Lieferwagen mit italienischen Nummernschildern in einen Signalisationsanhänger eines Lastwagens gefahren. Dieser habe sich wegen einer Baustelle kurz vor der A2-Ausfahrt in Wassen auf der Normalspur in Richtung Nord befunden.

Wie die Urner Kantonspolizei mitteilt, wurde bei der Kollision niemand verletzt. Es entstand aber ein Sachschaden von rund 20'000 Franken. (mah)