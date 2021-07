Wassen Mutmasslicher Trickdieb gefasst Ein Mann hat in dieser Woche einer Angestellten in einem Geschäft ein Portemonnaie gestohlen und sich am darauffolgenden Tag in Erstfeld verdächtig verhalten. Die Kantonspolizei Uri konnte den mutmasslichen Täter und seinen mutmasslichen Komplizen aufgreifen.

Am Montag, kurz nach 19 Uhr, hat eine Angestellte einer Geschäftslokalität in Erstfeld einen Mann gemeldet, wie die Urner Kantonspolizei am Freitag in einer Mitteilung schreibt. Der Mann hatte vorgegeben, Malerarbeiten ausführen zu wollen und so die Frau in ein Gespräch verwickelt. Als der Mann das Geschäft wieder verliess, bemerkte die Angestellte, dass ihr Portemonnaie fehlte. Eine Fahndung nach der signalisierten Person wurde umgehend eingeleitet und blieb zunächst erfolglos.

Am Dienstag dann gegen 12.45 Uhr hatte die Kantonspolizei von einer Bürgerin eine Meldung erhalten, dass sich eine Person in Erstfeld verdächtig verhielt und mit einem Auto davongefahren war. Sofort rückte eine Patrouille aus und stoppte kurz vor 13 Uhr das Auto in Wassen auf der Autobahn A2 in Fahrtrichtung Süden.

Mutmasslicher Täter soll noch mehr Delikte begangen haben

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei dem Beifahrer um den mutmasslichen Trickdieb handelt. Der mutmassliche Täter, ein 26-jähriger Rumäne, sowie sein mutmasslicher Komplize, ein 37-jähriger Rumäne, wurden vorübergehend in Polizeihaft genommen. Der 26-jährige Rumäne steht im Verdacht, weitere Delikte dieser Art in verschiedenen Kantonen verübt zu haben. Die Ermittlungen dazu erfolgen durch die Kantonspolizei Uri unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Uri. (zgc)