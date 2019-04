Wassen und Meien sind ohne Strom Der Wintereinbruch vom Donnerstag hat nicht nur auf den Urner Strassen zu Problemen geführt. Aufgrund der grossen Schneelast ist es im Gebiet Wassen und Meiental zu einer technischen Störung gekommen.

Das Meiental ist zurzeit ohne Strom. (Archivbild UZ)

(pd/bar) Die aussergewöhnlich grosse Schneelast hat in Wassen und im Meiental in der Nacht vom Freitag auf den Samstag zu einem Netzunterbruch geführt. Die Netzspezialisten des Elektrizitätswerks Altdorf (EWA) arbeiten intensiv an der Behebung der Störung. Dies dürfte gemäss einer Medienmitteilung des EWA allerdings aufgrund der grossen Schneemenge «eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen». Im Verlauf des Samstagnachmittagd sollte das Stromnetz für Wassen und das Meiental wieder in Betrieb sein. Die Verantwortlichen des EWA bedauern allfällige Beeinträchtigungen durch den Netzunterbruch und danken für das Verständnis.