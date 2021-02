Wasserkraft EWA soll das Lucendro-Kraftwerk übernehmen Das Speicherkraftwerk steht auf Tessiner Boden, doch das Wasser kommt mehrheitlich aus Uri. Der Regierungsrat verlangt vom Landrat einen Vorentscheid zur Konzessionsvergabe. «EWA-energieUri» soll das Kraftwerk übernehmen, während der Kanton schrittweise zur Mehrheitsaktionärin dieses Unternehmens werden soll.

Der Kanton Uri und das Tessin befinden sich derzeit mitten in einem Verhandlungspoker: Dabei geht es um die neue Konzession für das Speicherkraftwerk Lucendro in Airolo, Die aktuelle läuft 2024 aus.

Der Stausee Lucendro am San Gottardo speichert viel Wasser aus dem Kanton Uri.



Bild: PD

Das Werk Lucendro steht zwar auf Tessiner Boden, das Wasser stammt jedoch zu 55 Prozent aus Urner Gewässern. Dieses Wasser wird im Stausee Lucendro gespeichert und im Kraftwerk Lucendro in Airolo sowie weitergehend in der Leventina-Kaskade bis nach Biasca in drei weiteren Kraftwerken genutzt. Im Jahr 2013 beschlossen Uri und Tessin, den Heimfall für das Kraftwerk Lucendro und eine gemeinsame Nutzung anzustreben. Gemäss geltendem Wasserrechtsgesetz gehen die Kraftwerke nach Ablauf einer Konzession an die Standortgemeinden respektive den Kanton zurück.

Urner Beteiligung am Partnerwerk noch unklar

Die Verhandlungen sind im Moment blockiert. Das Tessin fordert, dass der Kanton Uri festlegen muss, wer die Urner Beteiligung am geplanten Partnerwerk übernehmen wird. DieUrner Regierung räumt nun in ihrem Antrag an den Landrat ein, dass trotz intensiver Bemühungen keine befriedigende Lösung habe gefunden werdne können. Der Regierungsrat ruft nun den Landrat dazu auf, einen Vorentscheid zur Konzessionsvergabe zu treffen. Man stehe unter Zeitdruck.

Basierend auf der Urner Energiestrategie hat der Kanton «EWA-energieUri» (kurz: EWA) als neuen Partner für das Karftwerk Lucendro positioniert. «Gemeinsam können die Interessen an der Urner Wasserkraft besser vertreten werden, zumal ‹EWA-energieUri› grosses Know-how beim Kraftwerkbau und der Stromvermarktung einbringen wird», gibt sich der Regierungsrat überzeugt.

Der Kanton Uri sieht vor, seinen Anteil an der Konzession für das Kraftwerk Lucendro ans EWA zu vergeben. Nach der Neukonzessionieung soll das EWA die Betriebs- und Geschäftsführung des Kraftwerks Lucendro übernehmen. «Dies rechtfertigt sich auf dem höheren Anteil des Urner Wassers an der Produktion.» Im Gegenzug will der Kanton seine Beteiligung am EWA schrittweise auf eine Mehrheitsbeteiligung ausbauen. Heute liegt der kantonale Anteil bei 29 Prozent.

Kanton will günstige Gelegenheit nutzen

Im Bericht schreibt die Regierung: «Mit dem Heimfall des Kraftwerks Lucendro Ende 2024 eröffnet sich dem Kanton Uri die Gelegenheit, eine zusätzliche Beteiligung an ‹EWA-energieUri› einzufordern. Im Gegenzug erhält ‹EWA-energieUri› die Lucendro-Konzession und beziehungsweise oder eine Beteiligung am geplanten Partnerwerk Lucendro.»

Bei der bisherigen Konzessionsinhaberin handelt es sich um die Tochtergesellschaft AHT des Energiekonzerns Alpiq mit Sitz in Lausanne. Das Gesuch von Alpiq um eine Verlängerung der Konzession lehnten beide Kantone ab. 2015 kaufte die Azienda Elettrica Ticinese (AET), die sich zu 100 Prozent im Besitz des Kantons Tessin befindet, die AHT und wurde damit Eigentümerin des Kraftwerks Lucendro.