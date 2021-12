SCHATTDORF Wegen Häufung von Coronafällen: Schattdorfer Schüler im Fernunterricht Die rund 600 Schülerinnen und Schüler in Schattdorf werden bis zu den Weihnachtsferien in den Fernunterricht geschickt. Dies, nachdem die Zahl der mit Covid-19 angesteckten Kinder stark zugenommen hatte.

Das Gräwimatt-Schulhaus in Schattdorf wird die letzten Tage vor den Weihnachtsferien nicht von Schülerinnen und Schülern belebt sein. Bild: Urs Hanhart

Seit Montag, 20. Dezember, heisst es für die rund 600 Schülerinnen und Schüler vom Kindergarten bis zur Oberstufe in Schattdorf nicht mehr Schulbankdrücken im Klassenzimmern, sondern Lernen im Fernunterricht. Das hat der Schulrat Schattdorf am Freitag auf Empfehlung des kantonsärztlichen Dienstes und des Amtes für Volksschulen beschlossen.

Covid-Fälle in mehr als der Hälfte der 32 Klassen

Als Grund nennt Schulleiter Thomas Zberg auf Anfrage die hohe Konzentration an positiv getesteten Schülerinnen und Schülern. Covid-Fälle in mehr als der Hälfte der 32 Klassen. Die seriellen Spucktests von vergangener Woche hatten ergeben, dass in mehr als der Hälfte der 32 Klassen mindestens ein Kind mit Corona angesteckt war. «Teilweise war die Zahl der Ansteckungen so hoch, dass wir ohnehin vereinzelte Klassen hätten in Quarantäne schicken müssen», verdeutlicht Thomas Zberg die Lage. Die Massnahme habe zum Ziel, den bestmöglichen Schutz aller Beteiligten sicherzustellen.