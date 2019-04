Wegen Lawinenniedergang: Strasse zwischen Hospental und Realp gesperrt Aufgrund einer Lawine musste die Strasse sofort gesperrt werden. Die Lage wird am Freitag, 8 Uhr, neu beurteilt. Florian Arnold

Wegen grossen Schneemassen musste die Strasse zwischen Andermatt und Realp schon im Januar gesperrt werden. (Bild: Urs Flüeler/Keystone)

Die Strasse Hospental–Realp musste am Donnerstagnachmittag sofort gesperrt werden. Wie es auf Nachfrage bei der Kantonspolizei Uri heisst, hat sich dort ein Lawinenniedergang ereignet. Am Freitag um 8 Uhr werde die Situation neu beurteilt.

Auch die Matterhorn-Gotthard-Bahn hat reagiert: «Der Betrieb am Autoverlad Furka zwischen Oberwald (VS) und Realp (UR) ist aktuell eingestellt», heisst es in einer Mitteilung.

Die Strasse musste schon am Mittwoch gesperrt werden, wurde dann aber wieder für den Verkehr frei gegeben.