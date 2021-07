Hangrutsch Wegen Unwetterschäden: Die Dampfbahn Furka-Bergstrecke fährt nur zwischen Realp und Furka Die starken Regenfälle der letzten Tage haben auch das Trassee der Dampfbahn Furka-Bergstrecke auf der Walliser Seite in Mitleidenschaft gezogen.

Wie es in einer Mitteilung vom Freitagmorgen heisst, hat sich oberhalb Oberwald ein ganzer Hang gelöst und ist abgerutscht: Auf dem Trasse der Dampfbahn Furka-Bergstrecke liegen auf rund 80 Metern Gleis etwa drei Meter Schlamm und Geröll.

Die Gemeinde Oberwald wurde teilweise überschwemmt. Die restliche Strecke der Dampfbahn Furka-Bergstrecke (DFB) werde zurzeit von Spezialisten geprüft, diese stehen seit Freitagmorgen um 6 Uhr im Einsatz.

Nur Strecke Realp-Furka befahrbar

Die Dampfbahn Furka-Bergstrecke könne aufgrund der Unwetterschäden ihren Betrieb an diesem Wochenende vorerst nur auf der Strecke Realp-Furka aufrechterhalten. Auf diesem Streckenabschnitt würden mehrere Ersatzzüge im Einsatz sein.

Sollte die Strasse nach Gletsch am Freitag wieder geöffnet werden und keine weiteren Schäden an der Strecke vorhanden sein,werde die DFB eventuell schon am Samstag wieder mindestens auf dem Teilstück zwischen Realp und Gletsch fahren. Am Freitagabend werde über das weitere Vorgehen entschieden, dies in Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden vor Ort.

(stg)