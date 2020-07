Video Weisse Rauchwolken über Realp: Der Furka-Dampfzug ist wieder in Betrieb Am Samstag ist in Realp wieder eine riesige weisse Rauchwolke aus dem Kamin der Lokomotive der Furkapass-Dampfbahn gestiegen.

15 Bilder 15 Bilder Ein Dampfzug der Furka-Bergstrecke im Bahnhof von Realp. Urs Flueeler / KEYSTONE

Hochbetrieb am Bahnhof Realp: Die Furka-Dampfbahn ist wieder in Betrieb. Zur Freude von zahlreichen Touristen und Dampfzug-Begeisterten ist die Touristenlinie am Samstag in die Saison gestartet.

Und so sah das aus:

Die Dampfbahn Furka Bergstrecke befährt die meterspurige Zahnradstrecke von Realp im Kanton Uri durch einen Tunnel knapp unterhalb des Furkapasses nach Oberwald im Kanton Wallis.