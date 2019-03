Weitere Urner qualifizieren sich für das Finale in Sörenberg Das Finale des grössten Jugendskirennens der Welt steht vor der Tür. Bei den Ausscheidungsrennen am Wochenende vom 16./17. März haben sich auch die Urner Nachwuchstalente Florine Traxel und Anja Wipfli für das Grand-Prix-Migros-Finale qualifiziert.

Mit Anja Wipfli (links) und Florine Traxel haben sich zwei weitere Urner Nachwuchstalente für das Finale in Sörenberg qualifiziert. (Bild: PD)

(pd/RIN) Im Rahmen des Grand Prix Migros standen am Wochenende vom 16./17. März in Wildhaus (SG) und Savognin (GR) weitere Ausscheidungsrennen für das grosse Saisonfinale auf dem Programm. Dieses findet im letzten Märzwochenende in Sörenberg statt.

Bei frühlingshaften Temperaturen fanden die Teilnehmer am Samstag, 16. März, im toggenburgischen Wildhaus einen Riesenslalom auf der hartpräparierten Piste vor. Für die rund 600 Fahrer der Jahrgänge 2003 bis 2011 herrschten somit bis zum Schluss faire Bedingungen.

Fürs Podest fehlte eine halbe Sekunde

Mit dabei war auch Anja Wipfli aus Seedorf. In der Kategorie 2004 belegte die aktuell einzige USV-Kaderfahrerin des SC Gotthard Andermatt den 4. Rang. Auf das Podest und für eine direkte Qualifikation fehlte eine halbe Sekunde.

Da aber auf den 3. Rang mit der Argentinierin Carolina Roiz eine Ausländerin rangiert war, qualifizierte sich gemäss Reglement auch die viertplatzierte Anja Wipfli für das Finale. Der zweite Urner, Matteo Wipfli aus Seedorf, konnte in einer starkbesetzten Kategorie mit dem 8. Rang ein Top-Ten-Resultat herausfahren. Am darauffolgenden Tag fand in Savognin ein weiteres Quali-Rennen mit weit über 600 Teilnehmern statt.

Nach der Knieverletzung aufs Podest gefahren

Ebenfalls am Start war Florine Traxel aus Bürglen, die Kaderfahrerin des Regionalen Leistungszentrums Schwyz Swiss Knife Valley Skiteam. Auf dem anspruchsvollen FIS-Hang qualifizierte sich Traxel mit Rang 3 ebenfalls für das Finale.

Nach einem starken Saisonstart musste die Fahrerin des SC Gotthard Andermatt wegen einer Knieverletzung eine zweimonatige Pause einlegen und konnte erst vor einigen Tagen wieder auf Skiern trainieren. Aufgrund dieser Voraussetzung ist die Final-Qualifikation umso mehr ein toller Erfolg der jungen Urner Skirennfahrerin.

Für das Finale vom 30. und 31. März sind nun rund zehn Urner qualifiziert. Sie werden gegen etwa 40 Athleten pro startberechtigtem Jahrgang und Geschlecht aus der ganzen Schweiz antreten und beim grössten Jugendskirennen der Welt die Urner Farben mit berechtigten Ambitionen vertreten.