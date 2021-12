Kündigung Weiterer Knall bei der Urner Polizei: Jetzt geht auch die Kripo-Chefin Manuela Hobi hat ihre Stelle als Chefin der Kriminalpolizei Uri gekündigt. Damit räumt bereits das zweite Mitglied im Kader der Kantonspolizei Uri innert kurzer Zeit das Feld.

Manuela Hobi Archivbild: UZ

Erst kürzlich sorgte die Kündigung des Polizeikommandanten Reto Pfister für Schlagzeilen aus dem Korps der Kantonspolizei Uri (wir berichteten). Fünf Wochen später folgt nun der nächste Knall: Manuela Hobi, die Chefin der Abteilung Kriminalpolizei, hat ebenfalls ihre Kündigung eingereicht. Die Sicherheitsdirektion des Kantons Uri bestätigt entsprechende Recherchen von CH Media.

Hobi hatte seit 2003 bei der Stadtpolizei Zürich gearbeitet; zunächst als Verkehrspolizistin, später als Juristin. Per 1. Juli 2019 übernahm sie die Funktion als Kripo-Chefin der Kantonspolizei Uri vom damaligen Stelleninhaber, Ruedi Huber, der vorzeitig in Pension gegangen war. Im Dezember legte Hobi den Eid ab.

Manuela Hobi bei ihrer Vereidigung als Kripo-Chefin im Dezember 2019. Bild: Urs Hanhart

Nun, zwei Jahre später, hat Hobi ihre Kündigung eingereicht. Die Kündigungsfrist beträgt drei Monate, würde also bis am 28. Februar 2022 dauern, wie es auf Anfrage bei der Sicherheitsdirektion heisst. Unter Einbezug von Überzeit-Kompensation sowie Ferienbezug wäre ihr letzter Arbeitstag bereits Mitte Dezember. «Die Sicherheitsdirektion und das Polizeikommando sind Manuela Hobi jedoch sehr dankbar, dass sie die Kantonspolizei noch bis am 7. Januar 2022 aktiv unterstützt und die verbleibende Zeit nutzt, begonnene Arbeiten abzuschliessen.» Danach werde sich Hobi dem 46. Kontingent KFOR Swisscoy anschliessen.

Die Kriminalpolizei werde ab sofort bis zum Stellenantritt des neuen Chefs oder der neuen Chefin Kriminalpolizei vom stellvertretenden Abteilungsleiter, Marco Schuler, geführt. Die frei werdende Stelle werde nächstens öffentlich zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.

Zu den Gründen der Kündigung dürfe die Sicherheitsdirektion als Arbeitgeberin keine Auskunft geben, heisst es auf Anfrage. Die Führung der Kantonspolizei Uri hatte zuletzt immer wieder Anlass zu Diskussionen gegeben, nicht zuletzt auch im Urner Landrat.