Weltcup Albstadt Urner Weltcup-Biker ohne Spitzenergebnis Nach grossem Pech im Shorttrack revanchierte sich Linda Indergand im Cross-Country-Rennen mit einem sehr guten 11. Platz. Reto Indergand und Fabio Püntener konnten nicht überzeugen, auch der Junior Sven Gerig kam in Albstadt nicht auf Touren.

Zum Auftakt des zweiten Laufs der UCI-Mountain-Bike-Weltcupserie ging es im schwäbischen Albstadt für die 40 schnellsten Mountainbikerinnen und Mountainbiker der Welt bereits am Freitag in der Short-Track-Disziplin um wichtige Punkte in der Weltcupwertung, aber ebenso um die besten Startplätze für das Cross-Country-Rennen vom Sonntag. In den ersten drei Runden auf dem Parcours am Fusse des «Bullentäles» präsentierte sich Linda Indergand zusammen mit den weiteren Schweizerinnen Alessandra Keller und Jolanda Neff an der Spitze des hochkarätigen Feldes.

Plötzlich war aber von der Urnerin nichts mehr zu sehen, auch der Kommentator von SRF 2, die das Rennen direkt übertrugen, vermisste die bis dahin stark fahrende Schweizerin Indergand. «Linda wurde bei einer Verengung im Bereich der Techzone von der französischen Weltcupsiegerin Loana Lecomte gerammt, und es verging wertvolle Zeit, bis sich die beiden Fahrerinnen nach dem Sturz voneinander lösen konnten», so Sepp Indergand, der das Geschehen um seine Tochter direkt mitansehen musste. Mit anschliessenden Rundenbestzeiten schaffte Linda Indergand noch den 16. Platz, wogegen Lecomte das Rennen aufgeben musste. Reto Indergand, schlüpfte als 37. gerade noch unter die besten 40. des Elitefeldes der Herren. Mit einer Parforce-Leistung schaffte er den sehr guten 23. Rang, was ihm einen Platz in der dritten Startreihe vom sonntäglichen Cross-Country sicherte.

Linda Indergand, erneut die Beste der Urner Weltcupfahrer. Bild: PD

Urner im Cross-Country ohne Exploit

An den Weltcup in Albstadt war auch ein Rennen der Junior Series angeschlossen, bei dem der Urner Junior Sven Gerig aufgrund seiner bisherigen Spitzenergebnisse starten konnte. In Albstadt konnte der Urner Junior beim Rennen vom Samstag nicht sein gewohntes Potenzial abrufen, und wurde im 28. Rang klassiert, so der selbstkritische Junior des VMC Erstfeld. Der Sonntag stand dann wiederum ganz im Zeichen der weltbesten Fahrerinnen und Fahrer, die vor einer gewaltigen Zuschauerkulisse im berühmt-berüchtigten «Bullentäle» spektakulären und spannenden Bikesport boten.

Linda Indergand war im topbesetzten Feld der Elitefrauen immer auf Kurs, das Rennen unter den Top Ten abzuschliessen. Am Schluss war es dann aber Platz 11, personell die gleiche Reihenfolge wie in Tokio mit Jolanda Neff (9.) Sina Frei (10.) und Linda Indergand (11.). Bereits am kommenden Wochenende besteht in Nove Mesto die Gelegenheit, alles wieder zu korrigieren. Diese Möglichkeit wollen auch die beiden Urner Reto Indergand (27.) und Fabio Püntener (75.) im Elitefeld der Herren nutzen. Reto Indergand verpokerte sich etwas bei der Startaufstellung, und musste schon in der ersten Kurve anstehen, was ihn viel Zeit kostete, während Fabio nach einem passablen Start in der dritten Runde «abgeschossen» wurde, und dadurch den gewohnten Rhythmus verlor.