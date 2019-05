Cross-Country: Weltcup-Strecke fordert Urner Athleten Reto Indergand zeigte sich beim Weltcupauftakt in Albstadt in bestechender Form, und holte sein bisher bestes Resultat. Linda Indergand wurde ihren Ansprüchen nicht gerecht und fuhr auf Rang 20. Fabio Püntener und Melanie Tresch erzielen beachtliche Resultate. Josef Mulle

Reto Indergand fuhr auf den 8. Rang und erzielte somit sein bestes Resultat im Weltcup. (Bild: Roland Jauch, Albstadt, 19. Mai 2019)

Die besten Biker der Welt haben sich am vergangenen Wochenende im deutschen Albstadt zu ihrem ersten Kräftemessen in dieser Saison getroffen. Die Strecke im Gebiet Bullentäle musste wegen vieler Unfällen im vergangenen Jahr etwas umgebaut werden, blieb aber immer noch physisch höchst anspruchsvoll. Das spektakuläre Geschehen auf dem übersichtlichen Gelände mag auch immer weit über 15'000 Schaulustige anzulocken. Bereits am Freitagabend wird mit dem Short Track gestartet, ein Wettbewerb, der über die Vergabe der Startplätze für das Cross-Country-Rennen eine entscheidende Rolle spielt.

Linda Indergand, Superior XC Team, ersprintete sich den 4. Platz und war damit am Sonntag in der ersten Startreihe, zusammen mit der amerikanischen Siegerin Kate Courtney und den beiden Schweizerinnen Jolanda Neff und Kathrin Stirnemann. Der BMC-Fahrer Reto Indergand liess es etwas geruhsamer angehen, peilte die vierte Startreihe an, was ihm mit dem 20. Rang auch gelang.

Auf Kriegsfuss mit den Anstiegen

Im Cross-Country-Rennen vom Sonntag hatten zuerst die Frauen der Elitekategorie bei noch trockenem Wetter ihren Auftritt. Die Schnellstarterin Jolanda Neff setzte sich sofort nach dem Start an die Spitze, musste diese aber bereits nach der Startrunde an Kate Courtney überlassen, die das Rennen souverän gewann. Linda Indergand stand mit den langen und kräfteraubenden Anstiegen etwas auf Kriegsfuss und konnte sich auch am Sonntag damit nicht anfreunden. So blieb der 20. Platz, mit dem sie überhaupt nicht zufrieden war. Ihre Ansprüche liegen klar höher. Im Weltcup-Gesamtklassement figuriert sie immer noch in den Top Ten. «Die neue Streckenführung benachteiligt die technisch gut beschlagenen Athleten etwas, aber vielleicht hat sich Linda am Freitag zu sehr verausgabt. Wir werden das zusammen analysieren», sagte ihr Vater und Trainer Sepp Indergand.

Linda Indergand hatte mit der anspruchsvollen Strecke zu kämpfen. (Bild: Roland Jauch, Albstadt, 19. Mai 2019)

Fast mit umgekehrten Vorzeichen startete Reto Indergand in das Weltcup-Abenteuer 2019. Aus der vierten Startreihe preschte er bereits in der Startrunde in einen Pulk von rund zehn Fahrern vor, und duellierte sich mit den weiteren Schweizern. Zeitweise wähnte man sich in Albstadt an einer Schweizer Meisterschaft. Der Silener fuhr schliesslich auf den 8. Rang. «Für einmal ist mir auch der Start optimal geglückt, und obwohl die Strecke durch den einsetzenden Regen brutal rutschig wurde, konnte ich mein Rennen durchziehen, und als auch mein bestes Weltcup-Ergebnis realisieren», so Reto Indergand im Ziel.

Fabio Püntener zeigte im Cross Country-Rennen eine eindrückliche Aufholjagd. (Bild: Roland Jauch, Albstadt, 19. Mai 2019)

Defekter Reifen stoppt Pünteners Aufholjagd

An den U 23-Rennen waren mit Fabio Püntener, JB Brunex Felt Factory Team, und Melanie Tresch, Strüby BIXS Team, auch zwei Urner Nachwuchshoffnungen im Einsatz. Sie erzielten achtbare Resultate. Fabio Püntener war bereits im vergangenen Jahr in Albstadt am Start, und kam mit der neu erstellten Strecke sehr gut zurecht. Von Startplatz 63 arbeitete sich Püntener bis in die ersten 30 vor. Er berichtete im Ziel von einer «coolen» Fahrt, die in der letzten Runde durch einen platten Reifen etwas gebremst wurde. Wegen dieses Zwischenfalls verlor er wieder einige Ränge.

Weltcup-Premiere feierte hingegen Melanie Tresch. Sie konnte sich vom 50. Startplatz bis auf Rang 34 vorarbeiten. Der mutigen Abfahrerin kam dieses Gelände etwas entgegen, obwohl sie beim Interview nach dem Rennen nicht verhehlte, dass ihr die steilen Anstiege zu schaffen machten. Sowohl Püntener als auch Tresch befinden sich aktuell in den Lehrabschluss-Prüfungen und werden folglich die nächsten Weltcups auslassen.