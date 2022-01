Forum Wenn Ja zu lokalen Medien – dann bitte auch Ja zum Medienpaket Zur Abstimmung vom 13. Februar über das Medienpaket

Die lokalen Medien sind in einem Kleinkanton wie Uri von enorm grosser Bedeutung. Am 13. Februar stimmen wir über das Referendum zum Bundesgesetz für ein Massnahmenpaket zu Gunsten der Medien ab. Mit diesem Massnahmenpaket will man insbesondere die kleinen/mittleren Medienunternehmen wie «Urner Wochenblatt», Radio Central etc. unterstützen. Diese Unternehmen durften bis anhin nicht von den Radio- und Fernsehgebühren profitieren. Grosse Unterstützungen flossen somit hauptsächlich an grosse Verlage. Mit dieser Gesetzesänderung dürften endlich auch weitere kleine und mittlere Unternehmen profitieren.

Solche Unterstützungen brauchen unsere Medien, weil die Werbegelder immer mehr zurückgehen. Dies kann insbesondere für einen Kleinverlag existenzgefährdend sein. Auch aus liberaler Sicht ist es enorm wichtig, dass man Minderheiten aber auch kleine Regionen diesbezüglich stärkt und unterstützt.

Man kann sich die Frage stellen, wer im Kanton Uri über Politik, Kultur, Sport und Gesellschaft berichten würde, wenn nicht die lokalen Medien? In der NZZ oder dem «Tages-Anzeiger» TA vernehme ich logischerweise nichts über lokales Geschehen. Viele Behauptungen des Gegnerkomitees sind einfach falsch. So stimmt es nämlich nicht, dass die Ausweitung der Posttaxenverbilligung an grosse Unternehmen gehen, denn 80 Prozent der heutigen Zustellermässigung geht an kleinere und mittlere Unternehmen. Von 170 geförderten Zeitungen in der Schweiz gehören lediglich 40 Titel zu Grossverlagen. Es stimmt ebenfalls nicht, dass 90 Prozent der Früh- und Sonntagszustellung an grosse Unternehmen gehen, da heute schon viele kleinere/mittlere Verlage ihre Zeitungen auf diesem Wege zustellen. Dass die umstrittene Onlineförderung ebenfalls zu 80 Prozent an grosse Unternehmen gehen solle, ist auch falsch, weil auch hier viele kleine/mittlere Unternehmen zusätzlich zur Printversion eine Onlineausgabe anbieten. Onlinemedien sind unsere Zukunft, die Erfahrungen in den letzten Jahren beweisen dies.

Hier wird das Kind wieder einmal mit dem Bade ausgeschüttet. Bleiben wir doch bei wahrheitsgetreuen und sachlich bewiesenen Fakten und lassen uns nicht von verwirrten Schlagzeilenargumenten beschatten. Darum stimmen Sie bitte mit sachlicher Überzeugung, aber auch aus regionaler Betrachtung, Ja zum neuen Medienpaket. Besten Dank für Ihre Unterstützung.