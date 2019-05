Im Geländespiel «Tatort Tell» wird ein Mordfall aufgeklärt In Uri soll ein Mord ermittelt werden: Bis Ende Oktober können Kinder und Erwachsene beim Geländespiel «Tatort Tell» auf den Spuren des Schweizer Nationalhelden wandeln.

Sind sie auf einer heissen Spur? Das Geländespiel «Tatort Tell» macht Jung und Alt zu ermittelnden Detektiven und bringt dabei die Faszination des Schweizer Nationalhelden Wilhelm Tell näher. (Bild: Valentin Luthiger/PD)

Das vor drei Jahren lancierte Geländespiel «Tatort Tell» geht in die nächste Runde. Seit Ende April und bis Mitte Oktober führt die interaktive Spurensuche die Spielteilnehmer zu den Hauptschauplätzen des Armbrust-Krimis des wohl berühmtesten Schweizer Schützen. Dies geht aus einer Mitteilung von Uri Tourismus hervor. Uri Tourismus ist gemäss eigenen Angaben für die Gästeinformation sowie -betreuung vor Ort und die Angebotspalette der Ferien- und Freizeitregion zuständig.

Mit Spielplan, Tatort-Karten, Kommissarausweis und Kommissarrucksack ausgerüstet, begeben sich Spielteilnehmer dabei auf die Fährte des Schweizer Nationalhelden. In Gruppen von bis zu sechs Personen erschliesst sich ihnen die Akte Tell Schritt für Schritt und Experiment um Experiment. Dabei geht es um einen Mordfall, denn in der Hohlen Gasse in Küssnacht wurde ein Mann erschossen. Ein Armbrustpfeil bohrte sich mitten durch das Herz eines Landvogts. Empfohlen werden die Ermittlungen ab einem Alter von 10 Jahren.

Eine multimediale Spurensuche durch Uri

Die in die Umgebung integrierten Installationen an den 15 Spielstationen von «Tatort Tell» äussern sich als melodiöse Dusche oder animierter Apfelschuss – auch Tells Sprung auf die Tellsplatte ist Teil der multimedialen Spurensuche. Die Antworten auf die Rätselaufgaben gilt es wechselweise zu ertasten, zu sehen, zu hören oder zu riechen – alle Sinne werden gebraucht. Gemäss der Mitteilung dauert das ganze Spiel rund sechs Stunden, in einer Kurzversion sind es drei Stunden.

Sieben «Tatort Tell»-Stationen befinden sich im Tell-Epizentrum Altdorf und je vier in Tells Heimat Bürglen sowie in Sisikon. Aufgrund der temporären Schliessung der Schiffsstation Tellsplatte wurden die Posten von der Umgebung der Tellsplatte ins Dorf Sisikon versetzt. Durch die Versetzung wird weiterhin eine bequeme Erreichbarkeit mittels Schiff und Zug gewährleistet.

Teilnehmer reisen kostenlos

Alle Tell-Ermittler reisen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gratis zwischen den verschiedenen Tatorten in den Gemeinden Altdorf, Bürglen und Sisikon. Wer sich darüber hinaus vertiefter mit dem Tell-Mythos befassen möchte, dem steht einer Wanderung zur Tellsplatte entlang des Urnersees nichts im Wege. Der Wanderweg «Weg der Schweiz» ist jedoch trotz Sperrung der Schiffsstation Tellsplatte in Sisikon weiterhin durchgehend begehbar.

Beim Schiffssteg Tellsplatte wagte einst Wilhelm Tell seinen heroischen Sprung. Jetzt sind allerdings neue Helden gesucht. Damit der Schiffssteg saniert und die Betriebssicherheit wieder sichergestellt werden kann, ist eine nachhaltige Sanierung des Schiffssteges Tellsplatte notwendig. Mit der Crowdfunding-Aktion «Tells Helden» wird ein wichtiger Anteil für die Sanierung des Schiffsstegs gesammelt. (pd/stp)