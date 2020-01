Wer richtig saniert, profitiert in Uri doppelt Seit 20 Jahren bietet Uri ein Förderprogramm Energie. Nun werden die Fördergelder an Gebäudehüllen erhöht.

Unternhemer Hermi Herger (rechts) erläutert Alexander Walker und Baudirektor Roger Nager (von links) die im Haus Ochsen vorgenommenen Sanierungsmassnahmen. Bild: Urs Hanhart (Flüelen, 24. Januar 2020)

Das in Flüelen stehende Haus Ochsen gilt als ältestes Holzhaus im Kanton Uri. Es wurde vor rund 700 Jahren erbaut. In diesem altehrwürdigen Gebäude hielt die Baudirektion Uri gestern Freitag eine Medienkonferenz ab. Dies nicht von ungefähr, denn das Haus Ochsen wurde in den letzten Jahren einer umfassenden Sanierung unterzogen. Der zuständige Unternehmer Hermi Herger von der Gotthard-Holzbau GmbH zeigte auf einem kleinen Rundgang auf, was alles gemacht wurde.

«Wir haben unter anderem als neue Heizung eine Erdsonde mit Wärmepumpe eingebaut und die Hülle optimal wärmegedämmt», erklärte er. Am Beispiel des Hauses Ochsen wurde gestern aufgezeigt, wie mit einer gut durchdachten Sanierung Energie gespart und Lebensqualität gewonnen werden kann.

Zwei Drittel der Schweizer Gebäude fossil beheizt

Das Thema Energie beschäftigt die Bevölkerung und Politik mehr denn je. Der Kanton Uri betreibt seit genau zwei Jahrzehnten ein umfangreiches Förderprogramm Energie. 2020 können Urner noch mehr als bisher profitieren, denn nie zuvor standen mehr Mittel für die Sanierung von Gebäudehüllen zur Verfügung. «Damit will der Kanton Uri aktiv zur Energiewende, zur Stärkung der erneuerbaren Energien und zur verbesserten Energieeffizienz der Gebäude beitragen», betonte Baudirektor Roger Nager und fügte an: «Wer richtig rechnet, saniert jetzt sein Gebäude energetisch hochwertig.» Uri bietet 2020 grosse finanzielle Unterstützung für Personen, die ihr Gebäude gut sanieren. Profitieren soll, wer seinen Energieverbrauch mit baulichen Massnahmen senkt und möglichst CO2-frei abdeckt.

Insgesamt stehen im laufenden Jahr rund drei Millionen Franken bereit. Die Gelder stammen mehrheitlich aus der CO2-Abgabe des Bundes und werden via Förderprogramm an die Bevölkerung rückvergütet. Nager hofft, dass möglichst viele Personen davon profitieren. «Der Königsweg einer Sanierung besteht im Wesentlichen aus zwei Schritten. Erst senkt man mit guten Dämmmassnahmen den Energiebedarf. In einem zweiten Schritt wird die fossile und elektrische Heizung durch ein System mit erneuerbaren Energieträgern ersetzt», erklärte Alexander Walker, Vorsteher des Amts für Energie.

Zwei Drittel der Schweizer Gebäude werden noch immer fossil beheizt. Ähnlich sieht es im Kanton Uri aus. Es gibt also noch grosses Potenzial, um den Verbrauch zu senken und den Bedarf mit erneuerbaren Energieträgern abzudecken.

Uri will Zentralschweizer Vorzeigekanton werden

Konkret wird in Uri 2020 der Flächenbeitrag für die Sanierung von Gebäudehüllen von 60 auf 80 Franken angehoben. «Das ist eine Steigerung von 33 Prozent, womit Uri in der Zentralschweiz an der Spitze liegt. Wir machen einen grossen Schritt nach vorn. Uri wird zum Vorbildkanton», so Nager. Investitionen in die Gebäudehülle zahlen sich gemäss Walker gleich mehrfach aus: Sie seien gut fürs Klima, senkten die Energiekosten, trügen zum Erhalt des Gebäudewertes bei und steigerten überdies den Wohnkomfort.

Eine weitere wesentliche Änderung gegenüber früher ist die Möglichkeit, von einem erhöhten Bonus für die Gebäudehülleneffizienz profitieren zu können. Wird ein bestehendes Gebäude nach dem Minergie-Standard saniert und zertifiziert, winkt ein höherer Gesamtenergieeffizienz-Bonus.

«Sanierungen gewinnen in den nächsten Jahren massiv an Bedeutung», gab sich Nager überzeugt. Wichtig sei, dass man sich frühzeitig über die Möglichkeiten des Förderprogramms Energie Uri informiere. Für die ersten Schritte könne man sich an die Fachleute vom Amt für Energie wenden. Das Angebot einer kostenlosen Erstberatung bestehe.

Zudem solle man an die Fördergelder denken, die Gesuche frühzeitig einreichen und wenn möglich den Königsweg beachten. Ganz nach dem Motto: Wer richtig saniert, profitiert doppelt. «Wir sind überzeugt, ein gutes und breites Förderprogramm zu bieten, das Unterstützung in alle Richtungen ermöglicht», sagte Walker.