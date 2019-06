Zentralschweizer Wanderpreis: Fahnenschwinger Werni Gisler gewinnt

Der gebürtige Schattdorfer beeindruckte die Jury am meisten und holte den Zentralschweizer Wanderpreis der Fahnenschwinger 2019. Er setzte sich gegen 50 Konkurrenten durch. Am Jodlerfest in Horw haben die Fahnenschwinger ihren nächsten Auftritt.