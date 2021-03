West-Ost-Verbindung Bundesgericht verzögert Baustart der WOV Die Einsprecher gegen die West-Ost-Verbindung haben vor Bundesgericht einen Teilerfolg erzielt. Vor dem abschliessenden Entscheid darf mit dem Bau nicht begonnen werden.

Mit der West-Ost-Verbindung (WOV) geht es nach wie vor nicht voran. Das Bundesgericht hat nun einer Beschwerde gegen die Linienführung aufschiebende Wirkung erteilt. Will heissen: Solange kein abschliessendes Urteil vorliegt, dürfen keine Bagger auffahren. In zwei anderen Verfahren hatte das Bundesgericht die «aufschiebende Wirkung» jedoch entzogen gehabt.

Obergericht stützte Regierung

Der Einsprecher Dominik Schuler wertet den jüngsten Entscheid als «wichtigen Erfolg», wie er in einer Medienmitteilung verlauten lässt. Erst Ende November 2020 hatte das Urner Obergericht sein vorinstanzliches Urteil in der Sache gefällt. Dort wurde in den Hauptpunkten die bisherige Planung des Regierungsrats gestützt. Daraufhin zogen die Beschwerdeführer das Urteil vors Bundesgericht weiter.

Der Einsprecher schlägt die Alternativvariante Süd vor. Diese würde auf ganzer Strecke südlich des Schächens (in dieser Ansicht links) verlaufen. PD

Vorerst muss also mit der Rodung von 1,5 Hektaren Wald zugewartet werden. «Das ist ein sehr wichtiges Zeichen vom Bundesgericht und unterstreicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind», so Beschwerdeführer Dominik Schuler aus Bürglen. Denn die aufschiebende Wirkung werde nur ausnahmsweise erteilt. Dann, wenn dem Gesuchsteller ohne diese Massnahme ein erheblicher, nicht wiedergutzumachender Nachteil entstehen könnte. Der Entscheid leuchtet ein: «Der Beschwerdeführer beanstandet in der Sache primär die Linienführung der WOV», schreibt das Bundesgericht in seiner Verfügung vom 2. März, «eine rasche Realisierung der WOV hätte zur Folge, dass die beanstandete Linienführung nicht mehr korrigiert werden könnte.»

Süd-Variante würde Hochwasserschutz weniger gefährden

Schuler macht sich vor allem Sorgen um den Hochwasserschutz. Die Linienführung in der sogenannten «Amtsvariante» sei nicht an den Standort im Geschiebesammler gebunden, habe das Bundesgericht in seiner Antwort festgehalten. «Es ist an der Zeit, dass der Regierungsrat und der Landrat die nötigen Schritte einleiten und die Alternativvariante Süd angehen», sagt Schuler. Bei der Variante Süd würde die Linienführung auf ganzer Strecke südlich des Schächens verlaufen und den «Hochwasserschutz vollends gewährleisten», wie Schuler ausführt. «Die Hochwasser in den Jahren 1974, 1987 und 2005 haben in diesem Gebiet erhebliche Schäden angerichtet – das darf man nicht nochmals riskieren.»

Mit der Variante Süd müsse zudem kein Wald gerodet werden und das Industriegebiet könne direkt via WOV erschlossen werden. «Auch braucht es keine neue Brücke über den Schächen, die mit sehr hohen Kosten für den Bau und Unterhalt verbunden wäre», begründet Dominik Schuler weiter.

Nager lässt sich nicht beirren

Für Baudirektor Roger Nager ist der Vorentscheid des Bundesgerichts auf Nachfrage kein Grund zur Sorge. «Es handelt sich hier um einen Zwischenentscheid des Bundesgerichts, welcher nichts mit der Beurteilung der Sache an sich zu tun hat.» Es gehe um eine reine Verfahrensfrage, ob die Beschwerde aufschiebende Wirkung habe oder nicht. Konkret, ob die Baudirektion mit dem Bau der WOV im Moment beginnen könne oder nicht. «Wir sind vom Zwischenentscheid nicht völlig überrascht, da es sich bei der Beschwerde um eine Fundamentalopposition handelt», so Nager. «Das Bundesgericht hat im Zusammenhang mit der Erteilung der aufschiebenden Wirkung aber betont, dass schwerwiegende öffentliche Interessen an der Verwirklichung des aufgegleisten Projektes bestehen.»