West-Ost-Verbindung Bundesgericht weist zwei WOV-Beschwerden ab Jetzt ist nur noch eine Beschwerde hängig vor dem höchsten Schweizer Gericht. Es erachtet zwei Gewerbetreibende nicht als einspracheberechtigt und deren wirtschaftliche Einbussen als verkraftbar.

Der Baustart der West-Ost-Verbindung ist noch immer blockiert. Bis vor kurzem waren drei Beschwerden vor Bundesgericht hängig. Jetzt ist es nur noch eine. Das Bundesgericht hat die Beschwerden von zwei Schattdorfer Gewerbetreibenden abgewiesen, wie aus dem anonymisierten öffentlichen Urteil hervorgeht. Schon die Regierung und das Urner Obergericht hatten entschieden, dass diese nicht einspracheberechtigt seien. Das höchste Schweizer Gericht kommt nun zum selben Schluss.

Das sahen die beiden Gewerbetreibenden verständlicherweise anders. Sie hatten vorgebracht, sie seien vom neuen Bauwerk besonder betroffen, weil die Erschliessung ihrer Geschäfte stak beeinträchtig würde. Insbesondere störten sie sich am neuen Kreisel bei der Coop-Tankstelle, der mit drei Ausfahrten geplant ist – ohne direkten Anschluss zur südlichen Gotthardstrasse Schattdorf. Ihrer Ansicht nach drohten wirtschaftliche Einbussen: Einerseits müssten durch die erschwerte Zufahrt Zeiteinbussen in Kauf genommen werden und das Manövrieren werde zeitaufwendiger. Auf Zulieferer mit grossen Lastwagen werde «Millimeterarbeit» zukommen. Anderseits werde die Hauptverkehrsachse zu einer Quartierstrasse degradiert. Dadurch sei zu befürchten, dass eine der beiden Firmen nicht mehr als «Händlerin erster Klasse» eingestuft werde und dadurch kleinere Margen in Kauf nehmen müsse. Denn für eine solche Einstufung gelte die Voraussetzung, dass sich das Geschäft an einer stark frequentierten, «hochwertigen» Strasse befinde.

Auf einige Punkte geht das Bundesgericht erst gar nicht ein, weil die Argumente in diesem Verfahren erst jetzt vorgebracht worden seien. So etwa auf die Gefahr der niedrigeren Einstufung des Händlers. Die geltend gemachten Zeitverluste erachtet das Gericht zudem als zumutbar. So geht es davon aus, dass der Zeitverlust pro Tag für den einen Händler mit eineinhalb Minuten beziffert werden kann und beim anderen Händler gerade mal mit einer halben Minute. Daraus ergebe sich keine besondere Betroffenheit. Das Gericht räumt ein, im Vergleich zu heute werde mit einem Sattelschlepper auf der Strecke «mehr Geschick notwendig sein», ein ausgebildeter Lastwagenchauffeur sei aber in der Lage, diese zeitgerecht zu befahren.

Dass das Obergericht einen «willkürlichen» Entscheid gefällt habe, verneint das Bundesgericht vehement. Die beiden Beschwerdeführer müssen die Gerichtskosten von 4000 Franken nun selber tragen. Durch das Urteil ist das Verfahren nun definitiv abgeschlossen. Weiter hängig ist die Beschwerde von Dominik Schuler gegen die Linienführung der WOV. Dieser hatte das Bundesgericht die aufschiebende Wirkung erteilt. Zudem ist die Volksinitiative «Lex Kreisel Schächen» zu Stande gekommen. Der Landrat behandelt diese im Herbst.