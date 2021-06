West-Ost-Verbindung Damit sich alle ein Bild machen können – Schattdorf stellt Verkehrskonzept online Zusammen mit der Baudirektion hat Schattdorf ein Gesamtverkehrskonzept erstellt. Obwohl man sich noch immer in der Planung befindet, schaltet die Gemeinde die Unterlagen auf ihrer Webseite auf. So hätten jüngste Diskussionen gezeigt, dass Aufklärungsbedarf besteht.

(AH) Das regionale Gesamtverkehrskonzept des Urner Talbodens und sein Herzstück – die West-Ost-Verbindung (WOV) – hat ein übergeordnetes Ziel: Die Verkehrsströme im Talboden sollen so gelenkt werden, dass die Siedlungsräume in Zukunft optimal erschlossen werden. Zugleich sollen sie bestmöglich vom Durchgangsverkehr entlastet werden. Dafür benötigt es sogenannte flankierende Massnahmen (FlaMas) in den kommunalen Verkehrsplänen und Erschliessungskonzepten.

Insbesondere in Altdorf, Bürglen und Schattdorf kommen diese zum Zug. In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde Schattdorf zusammen mit der Baudirektion Uri ein Gesamtverkehrskonzept erstellt, das die erforderlichen Lenkungsmassnahmen für Schattdorf einzeln beschreibt, verortet, kategorisiert und im Sinne einer Gesamtschau Verkehr in einen übergeordneten Kontext stellt, ist einer Mitteilung des Amts für Tiefbau und des Gemeinderats Schattdorf zu entnehmen.

Der Knoten Kastelen wird zurzeit ausgebaut. Das Projekt ist Teil des Gesamtverkehrskonzepts Schattdorf. Bild: Markus Zwyssig (22. Januar 2022)

Der dazugehörige Bericht «Gesamtschau Verkehr Schattdorf» wird nun für die Bevölkerung bereitgestellt. Noch befinde man sich mit dem Gesamtverkehrskonzept noch immer in der Planung, wird Brunno Gamma, Gemeindepräsident von Schattdorf in der Mitteilung zitiert. Dennoch sei der Gemeinderat der Überzeugung, dass das Verständnis für diese Planungen Grundvoraussetzung sei, um Schattdorf von den Massnahmen aus dem regionalen Gesamtverkehrskonzept und der West-Ost-Verbindung profitieren zu lassen. Gemeindepräsident Gamma dazu: «Die Veröffentlichung des Gesamtverkehrskonzepts leistet einen wichtigen Beitrag um allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern im Sinne der Mitwirkungs-Idee einzuladen der Fachgruppe ihre Anregungen mitzuteilen.»

Verständnis der Wechselwirkung ist «matchentscheidend»

Daniel Münch, Geschäftsführer von Schattdorf, ergänzt: «Insbesondere das Verständnis für die Wechselwirkungen der geplanten Massnahmen bei der Bevölkerung ist matchentscheidend. Man kann nicht einfach isoliert Diskussionen über Sinn oder Unsinn von Kreiseln, Knoten und Linienführungen führen, ohne das Gesamtsystem vor Augen zu verstehen.»

Heisst im Detail laut Münch, dass wenn beispielsweise eine Knotenform angepasst wird, hat dies direkt Auswirkungen auf alle Massnahmen. «Die jüngsten öffentlichen Diskussionen zeigen, dass hier Aufklärungsbedarf besteht», so Münch. Den Verantwortlichen ist bewusst, dass die Auflage des Gesamtverkehrskonzepts in dieser frühen Planungsphase Risiken birgt. Dennoch wird dieser Schritt gemacht. So soll ein derart komplexes System verstanden und fair diskutiert werden. Münch wird dazu folgend zitiert:

«Im Zweifel lassen wir uns hier auf der Gemeinde lieber auf Bedenken direkt ansprechen, welche wir dann bestenfalls zerstreuen können.»

Dieser mutige Entscheid des Gemeinderats wird auch von der Baudirektion Uri begrüsst. «Wir als Kanton haben der gesamten Urner Bevölkerung mit dem regionalen Gesamtverkehrskonzept und dem geplanten Bau der WOV ein Versprechen abgegeben», wird Peter Vorwerk, Leiter Strategie der Baudirektion, zitiert. «Dass die Verkehrsströme zukünftig so gelenkt und vernetzt werden, dass die Siedlungsräume und Quartiere optimal erschlossen sind und von störendem Durchgangsverkehr entlastet werden.» Die Dafür erforderlichen Lekungsmassnahmen werden bezeichnet als «nachhaltige Investition in Verkehrssicherheit, Emmissionsschutz wie Lärm und Luftqualität sowie mehr Lebensqualität».