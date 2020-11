West-Ost-Verbindung Obergericht stützt Urner Regierung in den wesentlichen Punkten – sie muss aber nachbessern Das Obergericht hat den Beschwerden gegen die West-Ost-Verbindung nicht stattgegeben – zumindest, soweit diese die Aufhebung der Plangenehmigung für das Strassenprojekt verlangten.

So soll die geplante West-Ost-Verbindung aussehen. Visualisierung: PD

In den Urteilen zu den letzten vier vor dem Urner Obergericht hängigen Beschwerden gegen die West-Ost-Verbindung (WOV) stützt das Gericht die vorgesehene Linienführung sowie weitere wesentliche Punkte. Teilweise gutgeheissen wurden die Beschwerden aber in anderen Punkten: Der Kanton muss die Schätzungskommission beiziehen, die Umwelt-Auflagen des Bundesamtes für Umwelt umsetzen sowie punktuell im Bereich Veloverkehr bei der Langmatt die verschiedenen Varianten genauer prüfen. Das geht aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung des Regierungsrats hervor.

«Das Projekt West-Ost-Verbindung ist einen grossen Schritt weiter», heisst es darin. «Wir sind mit dem Urteil sehr zufrieden», wird Baudirektor Roger Nager (FDP) zitiert. «Damit sind wir einen grossen Schritt weiter.» Nager unterstreicht, dass das Obergericht den Kanton Uri in den zentralen Punkten vollumfänglich stütze. So wurde etwa dem Begehren der Beschwerdeführer, die Plangenehmigung abzuweisen, nicht stattgegeben.

Linienführung der WOV inklusive Kreisel bestätigt

Das Obergericht äussert sich ausführlich zur Variantenwahl der Linienführung. Es wird anerkannt, dass der Kanton alle Varianten seriös geprüft und unter Abwägung aller öffentlichen und privaten Interessen die beste Variante für die Allgemeinheit gewählt hat, und alle Varianten einer seriösen Prüfung unterzogen hat. Die von einer Partei geforderte Variante Süd durch das Ruag-Areal schneide laut Obergericht klar schlechter ab. Damit bestätigt das Obergericht die Linienführung der WOV, inklusive Kreisel sowie die vorgesehene Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern auf der Verbindungsstrasse. In dieser Form ist sie in der Richtplananpassung 2016 und der Abstimmungsbotschaft enthalten. Keinen Grund zu Bemängelung gaben die Bereiche Lärm- und Immissionsschutz. Hier hat der Kanton gemäss Urteil des Obergerichts seine Aufgaben erfüllt.

Der Regierungsrat muss aber nachbessern, nämlich punktuell bei der Veloführung auf der Gotthardstrasse an der Kreuzung Langmatt. Das Obergericht hält fest, dass in diesem Bereich die in Betracht fallenden Alternativvarianten zu wenig fundiert geprüft worden seien. Diese Aufgabe wird die Baudirektion sofort an die Hand nehmen.

Schätzungskommission muss einbezogen werden

Das Obergericht macht der Regierung aber auch Vorgaben fürs weitere Vorgehen. Es verlangt eine Änderung betreffend die Bestandes- und Zustandsaufnahme bestehender Gebäude, die vom Bau möglicherweise betroffen sein könnten. Hier muss nun, nicht wie durch den Regierungsrat vorgesehen das Zivilgericht, sondern die enteignungsrechtliche Schätzungskommission beigezogen werden. Die Baudirektion werde die Unterlagen zur Festsetzung einer allfälligen Entschädigung an die Schätzungskommission überweisen. In diesem Rahmen wird die Kommission auch über die notwendigen beweissichernden Massnahmen zu entscheiden haben.

Das Obergericht hält zudem fest, dass die Baudirektion vor der Plangenehmigung eine Beurteilung durch das Bundesamt für Umwelt hätte einholen müssen, da der Bund das Projekt finanziell unterstützt. Effektiv hatte der Bund unmittelbar vor der Plangenehmigung in Aussicht gestellt, das WOV-Projekt im Rahmen des Agglomerationsprogramms zur Koordinierung von Verkehr, Siedlung und Landschaft mit einem Beitrag von rund neun Millionen Franken zu unterstützen. Der Entscheid fiel mit Blick auf die qualitative Verbesserung des Verkehrssystems und dessen hohe Wirksamkeit, die mit dem Vorhaben erzielt werde.

Bundesamt für Umwelt wurde nachträglich konsultiert

Die Anhörung des Bundesamts wurde nun während des gerichtlichen Verfahrens nachgeholt. Das Obergericht betrachte den Verfahrensfehler damit als «geheilt». Es erklärt die Beurteilung des Bundesamts als Bestandteil der Plangenehmigung und die darin gestellten Anträge als verbindliche Auflagen. Sie betreffen hauptsächlich Ausgleichsmassnahmen. Das Obergericht weist alle übrigen Rügen der beschwerdeführenden Parteien ab.

«Wir nehmen die drei vom Obergericht gerügten Punkte auf», so Baudirektor Nager in der Mitteilung. Sobald die Urteile rechtskräftig sind, werde die Baudirektion über das weitere Vorgehen informieren. Zwei weitere Beschwerden zum Knoten Schächen sind derzeit beim Bundesgericht hängig. Diesen wurde jedoch die aufschiebende Wirkung entzogen.