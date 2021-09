Wettbewerb Firmenzusammenarbeit aus Uri, Schwyz und Zug wird mit der «Goldenen Spenglerarbeit 2021» ausgezeichnet Der Verein diplomierter Spenglermeister der Schweiz führt im Dreijahresrhythmus den nationalen Wettbewerb «Goldene Spenglerarbeit» durch. Die Gewinner kommen aus Erstfeld, Cham und Ibach.

Gregor Bless. Bild: PD

Das neue Firmen- und Kundenzentrum des Schokoladenherstellers Max Felchlin AG in Ibach wurde aus Spenglersicht «handwerklich perfekt ausgeführt». Das schreibt der Verein diplomierter Spenglermeister der Schweiz in einer Mitteilung zur Vergabe des «Preises Goldene Spenglerarbeit». Dementsprechend wurden die Spengler, welche den Bau umgesetzt haben, ausgezeichnet. Freuen durften sich somit Gregor Bless von der Bless Gebäudehüllen AG (Erstfeld), Peter Gisler von der Paul Gisler AG (Cham) und René Schibig von der Annen + Schibig AG (Ibach). Ursprünglich wurde für das Projekt nur Gregor Bless angefragt, wegen der Grösse des Bauvorhabens hat dieser die Zusammenarbeit der drei Firmen angerissen.

Metalldeckungen und Fassadenbekleidungen haben gemäss der Mitteilung in der kreativen und gestalterischen Architektur einen besonderen Stellenwert. Um diese Architektur und das Handwerk mit Dünnblech periodisch vorzustellen, juriert und publiziert der Verein diplomierter Spenglermeister der Schweiz alle drei Jahre bemerkenswerte Bauten und Gebäudehüllen dieser Art.

25'000 Kilo Rheinzink wurden verarbeitet

Den Preis erhält das Team für ihre «wunderbare, ästhetische, innovative und perfekte Umsetzung der prägenden, japanisch anmutenden Dachform» des Entwurfs für den Neubau der Schokoladenfabrik Felchlin in Ibach der Meili, Peter & Partner Architekten AG in Zürich. Speziell und besonders prägend seien zudem die Holzfassade, die Dachholzkonstruktion und die Dachform mit den gewölbten, langen Blechbahnen und markanten Lichtöffnungen.

Neubau der Schokoladenfabrik während der Arbeiten von oben. Bild: PD

Die drei Firmen haben zusammen die gesamten Spenglerarbeiten am Dach und an der Fassade in über 8000 Arbeitsstunden ausgeführt. Dabei wurden über 2400 Quadratmeter Dachfläche bedeckt, 260 Meter Rinnen ausgebildet und rund 1000 Meter Fensterbänke, Storenblenden und Fassadenbänder erstellt. Insgesamt wurden rund 25'000 Kilogramm Rheinzink-Bänder und -Tafel abgerollt, gekantet, geformt und montiert.

Das fertige Dach der Schokoladenfabrik, welches preisgekrönt wurde. Bild: PD

Gregor Bless, einer der involvierten Spenglermeister, kommentiert die aussergewöhnliche Dachform wie folgt: «Schweizer Schokolade kleidet sich gerne mit dem Bild der Berge und mit allem, was diese verheissen: mit Aufrichtigkeit, Beständigkeit, Erhabenheit. So ist es nicht wunderlich, dass der Neubau eines Firmenhauptsitzes der Schokoladenbranche explizit mit diesen Assoziationen operiert.» (jb)