Wettbewerb Melanie Zwyer ist die beste Maler-Lernende aus dem Kanton Uri Kürzlich hat der Innerschweizerische Malerunternehmer-Verband die besten Lernenden der Branche gesucht. Aufs Treppchen schaffte es auch eine Urnerin

Freuen sich über die Auszeichnungen (von links): die Drittplatzierte Melanie Zwyer (mit «Herbsttraum»), Siegerin Svenja Bühlmann mit «Ruf der Eulen» und die Zweitplatzierte Alina Häusermann mit «50416» sowie IMV-Präsident Benjamin Zehnder. Bild: PD

Der Innerschweizerische Malerunternehmer-Verband (IMV) hat vor kurzem die Preise für den diesjährigen Lehrlingswettbewerb verliehen. Dabei konnten Maler-Lernende EFZ und EBA im zweiten Ausbildungsjahr aus der Zentralschweiz teilnehmen. «Auch heuer ist es sehr beeindruckend, was wir an Kreativität alles zu sehen bekommen», wird Benjamin Zehnder, Präsident des IMV, in einer Medienmitteilung zitiert.

In diesem Jahr hatten die Lernenden die Aufgabe, eine kleine Truhe aus Metall mit malerischen Mitteln und Ideen in ein eigenständiges Werk zu verwandeln. Gemäss Angaben des IMV haben sich 70 Zentralschweizer Lernende dieser Aufgabe gestellt.

Der Hirsch hat das Rennen gemacht

Melanie Zwyer von der R. & M. Schuler GmbH Bürglen hat sich den dritten Rang erkämpft. Ihre Truhe ziert ein Hirsch, welcher aus einem tiefen Wald in die Augen des Betrachters oder der Betrachterin schaut.

Den ersten Rang holte sich die Küssnachterin Svenja Bühlmann, Zweite wurde Alina Häusermann aus Emmenbrücke. Alle fünfzehn Bestplatzierten durften für ihre Leistung einen Barpreis entgegennehmen. Ausserdem erhielten alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs einen Gutschein fürs Kino. (zgc)