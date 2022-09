Wettbewerb Urner Erfolg bei den Swiss Skills 2022 Bei den diesjährigen Berufsmeisterschaften in Bern schaffte es die Urnerin Melitta Leu aufs Podest.

Melitta Leu wurde bei den Swiss Skills 2022 hervorragende Zweite. Bild: Pd / Urner Zeitung

Neun Teilnehmerinnen waren es, die in der Kategorie Bekleidungsgestalterin an den diesjährigen Swiss Skills in Bern gegeneinander antraten. Dabei mussten ein Jupe mit dazu passender Jacke und ein Hut geschneidert werden.

Melitta Leu, die ihre dreijährige Ausbildung beim LehrAtelier Uri absolviert hat, erlangte dabei den hervorragenden zweiten Platz, wie das LehrAtelier in einer Mitteilung schreibt. Ateliersleiterin Gerda Walker habe dieses Resultat kaum überrascht, sei Leu doch schon seit Anfang ihrer Lehre sehr erfolgreich unterwegs gewesen. Die Silbermedaille bei den Swiss Skills sei der Lohn für fleissiges Lernen und geschicktes Handwerk. Und dieses wird das Atelier auch in Zukunft nicht missen müssen, da Leu nun nach ihrer Ausbildung als Mitarbeiterin angestellt bleibt.

Gerda Walker und der gesamte Vorstand des Trägervereins LehrAtelier Uri gratulieren Melitta zur «wohlverdienten Silbermedaille» und wünschen ihr für die weitere berufliche Zukunft alles Gute. (pd/KG)