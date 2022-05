Wettkampf Im Flüeler Aschoren fliegen wieder die Holzspäne Zur 32. Schweizerischen Hand- und Waldsägemeisterschaft erwartet das OK rund 80 Handholzerinnen und Handholzer aus der ganzen Schweiz.

OK-Präsident Kobi Herger (links) und Beni Ziegler im Einsatz. Bild: Georg Epp (Flüelen, 2. September 2018)

Während fast zweier Jahrzehnte organisierte das Organisationskomitee aus Haldiberger Holzerfreunden die Schweizerische Hand- und Waldsägemeisterschaft auf dem Haldi, in den vergangenen Jahren alle zwei Jahre alternierend mit dem baselländischen Dietisberg. Die Holzerfreunde Uri entschlossen sich danach, in Flüelen die Durchführung aufrechtzuerhalten. Nach einer Coronapause organisiert das OK mit Herger Kobi junior an der Spitze nach 2018 am 5. Juni nun zum zweiten Mal die Meisterschaften.

Im Aschoren wird in den Kategorien Herren, Damen, Juniorinnen und Junioren (ab Jahrgang 2004 und jüngere) Einzel im Handsägen sowie im Doppel mit der Waldsäge gestartet. Wettkampfbeginn ist um 9.30 Uhr, es braucht keine Voranmeldung. Der Anmeldeschluss ist um 14 Uhr. Alle sind startberechtigt, es braucht keine Lizenz dazu. Die Versicherung ist aber Sache der Teilnehmenden. Rund ein Drittel der Athletinnen und Athleten wird mit dem begehrten Kopfkranz belohnt. Ausserdem steht ein reichhaltiger Gabentempel zur Verfügung. In der Mittagspause und nach den Wettkämpfen sorgt das «Echo vom Giebel» für musikalische Unterhaltung. Das Absenden startet um 17.30 Uhr.

Margrit Ziegler-Herger und Kobi Herger erneut Schweizermeister

Bereits am 14. Mai 2022 haben sich die Handholzer zum ersten Wettkampf dieses Jahres getroffen. In Eptingen BL fand die Schweizerische Handsäge- und Spaltmeisterschaft statt. Dabei galt es, mit der Handsäge an zwei Holzstämmen je ein Rugeli von 25 Zentimetern Länge abzusägen. Diese wurden anschliessend mit einem Beil geviertelt.

Die mehrfache Schweizermeisterin Margrit Ziegler-Herger hat auch dieses Jahr ihren Titel verteidigt. Bild: Georg Epp (Flüelen, 2. September 2018)

Die Familie Herger aus Flüelen versuchte dabei, die drei Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Zuerst war Margrit Ziegler-Herger am Werk. Ihr gelang ein fast perfekter Wettkampf, was die souveräne Titelverteidigung bedeutete. Ihr Bruder Kobi Herger startete mit solider Leistung in den Wettkampf. Seine engsten Konkurrenten verloren vor allem beim Spalten viel Zeit, sodass auch er den Schweizer-Meister-Titel verteidigen konnte. Nur bei den Senioren musste sich Jakob Herger dem acht Jahre jüngeren Obwaldner Altmeister Leo Spichtig geschlagen geben und zwar relativ knapp mit 49 Hundertstel Sekunden Rückstand.

Nun ist man gespannt, wie die Urner die Doppelbelastung der Organisation und des Wettkampfs verkraften können. Die Flüeler «Adermanigers» haben in den letzten Jahren weit über 50 Siege im Handholzen realisiert. Schlachtenbummler und Zuschauer oder spät entschlossene Wettkämpfer sind ab 9.30 im Aschoren herzlich willkommen.