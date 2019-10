Urserntal: Wettkampfkalender ist finalisiert Die Planung der Winteruniversiade in der Zentralschweiz ist vergangene Woche einen Schritt weitergekommen.

Die Organisatoren der Winteruniversiade 2021 haben vergangene Woche eine weitere Inspektion im Urserntal durchgeführt. (Bild: PD)

(jb) Vom 15. bis 17. Oktober hat im Urserntal der zweite Inspektionsbesuch des International Technical Committee der Winteruniversiade 2021 stattgefunden. Gemeinsam mit dem Lokalen Organisationskomitee (Lok) Andermatt-Realp hat die Delegation der Fédération Internationale du Sport Universitaire (Fisu) unter anderem den Wettkampfkalender finalisiert, das Stadion-Layout und die Streckenführung besprochen sowie die geplanten Loipen besichtigt. Dies geht aus einer Mitteilung des Lok Andermatt-Realp hervor.

Zwischen dem 21. und 31. Januar 2021 werden in Realp die Langlauf-Wettkämpfe ausgetragen werden. Die Fisu-Delegation wurde angeführt von Zofia Kielpinska, Technical Committee Chair Langlauf. Das Lok Andermatt-Realp wird von Regierungsrat Beat Jörg, Bildungs- und Kulturdirektor des Kantons Uri, präsidiert.

Der zweitgrösste Multisport-Event im Winter

Die Winteruniversiade ist der zweitgrösste Multisport-Event im Winter. 2021 findet dieser einzigartige Anlass in der Zentralschweiz statt. Die Durchführung ist ein gemeinsames Projekt der sechs Zentralschweizer Kantone. In der Schweiz hat der Anlass bisher erst ein einziges Mal stattgefunden, nämlich 1962 im Skiort Villars. Das Programm der Winteruniversiade besteht aus neun verschiedenen Sportarten: Curling, Eishockey, Eiskunstlauf und Short Track Speed Skating, Ski alpin, Snowboard, Biathlon, Langlauf, Ski-Orientierungslauf und Freestyle Skiing. Die Sportarten werden in sieben verschiedenen Austragungsorten der Zentralschweiz und der Lenzerheide durchgeführt.

Universiaden verbinden gemäss der Mitteilung Wettkampfsport auf hohem Niveau mit Bildungsaspekten und kulturellen Anlässen. Startberechtigt sind Studierende an Universitäten und Fachhochschulen der ganzen Welt im Alter von 17 bis 25 Jahren.

Bereits Anfang des 19. Jahrhunderts haben Universitäten in den Vereinigten Staaten, England und in der Schweiz internationale Sportveranstaltungen für Studenten organisiert. 1949 wurde der internationale Hochschulsport-Verband, die Fisu, gegründet. Seit 1959 organisiert die Fisu Universiaden. Diese finden alle zwei Jahre statt.

Die Fisu hat ihren Hauptsitz in Lausanne und verfügt heute über 174 Mitgliederverbände, darunter auch Swiss University Sports. Alle zwei Jahre wird eine Sommer- und Winteruniversiade durchgeführt.