Wie will der Regierungsrat Urner Herdentiere schützen? Landrätin fordert Antworten In ihrer Interpellation möchte Frieda Steffen (CVP, Andermatt) unter anderem wissen, wie Landwirte unterstützt werden, die Herdentiere verloren haben.

Ein Herdenschutzhund bewacht seine Schäfchen. (Bild: Jean-Christophe Bott/Keystone, Conthey VS, 10. Juni 2014)

(lur)

CVP-Landrätin Frieda Steffen sorgt sich um den Herdenschutz im Kanton Uri. Mit einer Interpellation will sie vom Regierungsrat Antworten darauf, wie Herdentiere in den Urner Bergregionen vor Raubtieren geschützt werden können, ohne dass dabei der Tourismus beeinträchtigt wird. Das Unteralptal beispielsweise sei «das Naherholungsgebiet für die Gemeinde Andermatt und zudem ein vom Tourismus stark genutztes und beliebtes Gebiet». Dennoch sei es möglich, in solchen Gebieten gewisse «zumutbar schützbare» Zonen zu definieren. Deren Handhabung soll der Regierungsrat erläutern.

Zudem hält Steffen in ihrem Vorstoss fest, dass es schwierig sei, geeignete Unterkünfte für Schafhirte zu finden, oder dass ein ausgebildeter Herdenschutzhund erst nach eineinhalb bis zwei Jahren erhältlich sei. Folgende Fragen richtet sie daher an die Urner Regierung: