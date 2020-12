Winterhilfe Mit über 150'000 Franken Not in Uri gelindert Fast doppelt so viel konnte die Winterhilfe Uri im vergangenen Geschäftsjahr an bedürftige Urnerinnen und Urner ausbezahlen als in den Vorjahren – wohl dank erhöhter Spendenbereitschaft wegen Corona.

(sez) Die Winterhilfe Uri hat von Sommer 2019 bis Ende Juni 2020 rund 151'000 Franken an Unterstützungsgeldern an Urnerinnen und Urner ausbezahlt, die infolge von Schicksalsschlägen in finanzielle Not geraten waren. Im Vergleich zu den Vorjahren habe sich diese Gesamtsumme der Unterstützungsbeiträge somit fast verdoppelt, wie die Organisation in einer Mitteilung schreibt. Grund dafür seien die Auswirkungen der aktuellen Pandemie und die daraus entstehenden negativen wirtschaftlichen Folgen für die Urner Bevölkerung. Die ausserordentlich hohe Summe ausgezahlter Finanzhilfen sei dank der grosszügigen Spenden aus der Urner Bevölkerung und der Urner Wirtschaft, insgesamt rund 53'000 Franken, und der Unterstützung durch die Winterhilfe Schweiz sowie der Glückskette möglich geworden.

Ein sehr aussergewöhnliches und gleichzeitig freudiges Ereignis war im vergangenen Geschäftsjahr der Erhalt des UKB-Anerkennungspreises in der Höhe von 20'000 Franken. Die Urner Kantonalbank würdigte damit das jahrzehntelange Engagement der Winterhilfe Uri zu Gunsten der armutsbetroffenen Urner Bevölkerung.

Samuel Bissig-Scheiber aus Schattdorf wird ehrenamtlicher Geschäftsführer der Winterhilfe Uri. Bild: PD

Weiter beschäftigte sich die Mitgliederversammlung mit einigen personellen Traktanden. Da sich der bisherige Geschäftsführer Hans Gisler dazu entschlossen hat, die Führung der Geschäftsstelle der Winterhilfe Uri nach zwölf Jahren abzugeben, stand der neue Geschäftsführer im Fokus des Traktandums Wahlen. Die Mitgliederversammlung hat dem Wahlvorschlag des Vorstandes der Winterhilfe Uri zugestimmt und Samuel Bissig-Scheiber aus Schattdorf zum neuen Geschäftsführer gewählt.

Der Vorstand dankt Hans Gisler für sein langjähriges und leidenschaftliches Engagement zu Gunsten der Winterhilfe und wünscht Samuel Bissig-Scheiber in seiner neuen ehrenamtlichen Funktion viel Befriedigung. Weiter wurden Käthy Russi-Grisoni aus Schattdorf für vier Amtsjahre als Vizepräsidentin sowie die beiden Revisorinnen Margrith Furrer aus Schattdorf und Sandra Walker aus Gurtnellen für je ein weiteres Amtsjahr wiedergewählt.

Die ursprünglich auf Oktober geplante Mitgliederversammlung der Winterhilfe Uri wurde nun infolge der anhaltenden Auswirkungen der Pandemie auf dem Korrespondenzweg durchgeführt.