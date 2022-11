Wintersperre Saisonende für die Urner Alpenpässe Furka, Susten und Klausen – Gotthard folgt Von den Urner Alpenpässen ist nur noch der Oberalp offen und mit Winterausrüstung befahrbar. Auch der Gotthardpass wird am Donnerstag definitiv geschlossen.

Die Barrieren an fast allen Urner Alpenpässen sind, wie hier am Susten, zu. Es gilt Wintersperre. Bild: Baudirektion Uri

In Absprache mit den Nachbarkantonen Wallis, Bern und Glarus hat der Kanton Uri die Kantonsstrassen über den Furka- (2431 Meter über Meer), Susten- (2431 Meter über Meer) und Klausenpass (1948 Meter über Meer) geschlossen. Die Wintersperre ist am Mittwoch in Kraft getreten, wie es in einer Mitteilung der Urner Baudirektion heisst. Vorerst noch offen bleibe der Oberalppass (2044 Meter über Meer) – allerdings nur für Fahrzeuge mit Winterausrüstung.

Gotthardpass: Wintersperre ab 10. November 2022

Gemäss dem Bundesamt für Strassen gilt ab Donnerstagabend um 17 Uhr auch am Gotthardpass (2108 Meter über Meer) die Wintersperre. Ebenfalls gesperrt sei der Velo- und Wanderweg in der Schöllenen von Göschenen nach Andermatt. Im vergangenen Jahr wurde der Gotthardpass am 5. November geschlossen. (dvm)