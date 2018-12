Wintersportler testen in Andermatt Langlaufskis Langlaufunterricht, Skitests und die Demonstration eines Loipenfahrzeugs waren die Höhepunkte des «Nordic Test Days 2018» in Andermatt. Vom Anfänger bis zum Spitzenläufer teilten 120 Teilnehmer ihre Freude am Sport. Josef Mulle

Von Fischer bis Rossignol – die Wintersportbegeisterten probieren das neue Nordic-Material aus. (Bild: Josef Mulle (Andermatt, 16. Dezember 2018))

«Wir sind überrascht, dass trotz Regenwetter im Talboden weit über hundert Personen den Weg nach Andermatt gefunden haben», sagt Hansueli Imholz, Geschäftsführer von Imholz Sport. Zusammen mit «Steve Events» hat die Firma Imholz Sport am Sonntag, 16. Dezember, den Nordisch-Tag bereits zum zweiten Mal in Andermatt organisiert. Dabei hatten die 120 Teilnehmer der Ski-Test-Veranstaltung, die sich beim «Nordic House» im Reussen Andermatt eingefunden haben, ihr Kommen nicht bereut – das Wetter zeigte sich in der Urschner Wintermetropole von seiner besten Seite.

24 Helfer von Imholz Sport und «Steve Events» waren für die Betreuung und das leibliche Wohl der Langlaufinteressierten zuständig. Die Verantwortlichen von Andermatt-Urserntal-Tourismus (AUT) präparierten in der Zwischenzeit eine Langlaufloipe, die keine Wünsche offen liess.

Langlaufunterricht und Skitests stehen im Einklang

Imholz Sport stellte mit Fischer und Rossignol zwei Weltmarken als Testmaterial bereit, wobei sich die Vertreter zusammen mit Mitarbeitern des Bürgler Sportgeschäfts persönlich um die Testfreudigen bemühten. Im Stockbereich war mit der Firma Leki, ebenfalls eine der bekannten Ausrüster in Andermatt anwesend. Selbstverständlich konnten Ski und Stöcke sowohl für die klassische Stilart als auch in der freien Technik nach Herzenslust getestet werden. Von diesem Angebot wurde dann auch regen Gebrauch gemacht – das Interesse an den beiden Lauftechniken hielt sich in etwa die Waage.

Steve Gisler von «Steve Events» nahm die ausgerüsteten «Nordischen» unter seine Fittiche und vermittelte gemeinsam mit acht Lehrern Langlaufunterricht für Anfänger sowie für Fortgeschrittene. Ein ausgeklügelter Zeitplan garantierte, dass alle Teilnehmer ihren gewünschten Unterricht erhielten und so optimal vom Test-Tag profitieren konnten.

Präparieren von Loipen überrascht Besucher

Die Testbesucher wurden im Verlauf des Tages Zeugen einer besonderen Überraschung. So wurde von der AUT das neuste Loipenfahrzeug vorgestellt. Für Fragen aller Art stellte sich Remo Bulgheroni, CEO von Kässbohrer Schweiz, die ihre Produktionsstätte in den Kanton Uri verlegen, persönlich zur Verfügung.

«Es ist interessant gewesen zu erfahren, wie und mit welchem Aufwand so top präparierte Loipen hergestellt werden, die wir über den ganzen Winter mit grösster Selbstverständlichkeit benutzen», sagt etwa ein Teilnehmer nach der Vorführung. Grosses Interesse schürte auch die Beleuchtung und die Installation einer Beschneiungsanlage im Bereich des «Nordic Houses». Dieses ist mittlerweile zu einem beliebten Treffpunkt der nordischen Skifamilie geworden.