Wirtschaft Andermatt Swiss Alps plant Resort Dieni mit 1800 Betten Samih Sawiris' Andermatt Swiss Alps expandiert in Richtung Graubünden. In Dieni/Sedrun ist ein neues Resort mit 13 Gebäuden geplant. Investiert werden sollen 170 Millionen Franken.

Das Sawiris-Resort wächst weiter. Nun investiert Andermatt Swiss Alps erstmals auf der Bündner Seite des Oberalppasses. Auf dem Gelände des heutigen Parkplatzes gegenüber der Talstation Dieni der Skiarena Andermatt-Sedrun sollen bis 2027 13 Gebäude mit 410 Hotelzimmern entstehen. Davon sind 204 Hostel- sowie 206 Doppel- und Dreibettzimmer geplant.

119 zusätzliche Wohneinheiten stehen zum Verkauf und werden touristisch bewirtschaftet. Es handelt sich um unterschiedlich grosse Einheiten vom Studio bis zur 5,5-Zimmer-Wohnung. Insgesamt sind 1800 Betten geplant - sowie 478 Parkplätze, wovon 150 für Gäste der Skiarena Andermatt-Sedrun zur Verfügung stehen.

Der Blick in die Surselva: Hier soll das neue Resort entstehen. Bild: Archiv / Valentin Luthiger

Freizeitangebot ausgebaut

Die «Resort Dieni Development AG», eine Tochterfirma der Andermatt Swiss Alps, hat dafür ein Baugesuch eingereicht. «Das Resort Dieni ist ein wegweisendes Projekt, das in der Region und im Kanton Graubünden neue Massstäbe setzt», sagt Raphael Krucker, CEO von Andermatt Swiss Alps. Zum Resort gehören auch drei Restaurants, zwei Bars, verschiedene Retailflächen sowie Freizeitangebote wie Spa, Bowling, Boulder, Kino, Fitness und Gaming. «Die Andermatt Swiss Alps AG investiert dazu 170 Millionen Franken», so Raphael Krucker. Die Zahl der Hotelbetten in der Surselva erhöht sich damit um über 20 Prozent.

Mit dem Resort Dieni wird das touristische Angebot in Sedrun in Richtung preisgünstige und auf Familien/Gruppen ausgerichtete Wohnungen und Hotelzimmer ergänzt. Das Resort ist konzipiert für junge Familien und Gruppen. Dadurch soll ein neues touristisches Zentrum im Kanton Graubünden entstehen. Gemeindepräsident Martin Cavegn dazu: «Dieses Grossprojekt ist ein Meilenstein für die Gemeinde Tujetsch und die ganze Surselva. Um im Wettbewerb mithalten zu können, braucht es neue Hotels und bewirtschaftete Ferienwohnungen.»

Auf Nachhaltigkeit geachtet

Der neue Dorfteil soll eingebettet werden in eine grosszügige Landschaft mit Blick talabwärts und in die Berge. «Die Lage direkt an der ganzjährigen Bahnverbindung Chur-Andermatt und am modernsten und grössten Skigebiet im Gotthardgebiet sowie die ganzjährige Erreichbarkeit auf der Strasse machen den Standort einzigartig», heisst es in einer Medienmitteilung. Zusätzlich erstellt die Gemeinde eine Busverbindung zwischen Sedrun und Dieni. «Für das Resort Dieni wird ein möglichst nachhaltiger Bau und Betrieb angestrebt. Dazu gehört die Wahl von nachhaltigen Materialien, aber auch ein State-of-the-art-Betrieb.» So soll das Resort CO 2 -neutral von einer Holzpelletheizung mit Wärme versorgt werden; 50 Prozent der Dachfläche werden mit 1’500 Quadratmetern Fotovoltaik ausgerüstet.

Die Resort Dieni Development AG (RDD) ist im Besitz der Andermatt Swiss Alps AG (ASA). Sie wird Bauherrin des Projekt. Als Betreiberin fungiert ebenfalls die ASA beziehungsweise deren Partnerunternehmen aus der Orascom Gruppe, die Orascom Hotel Management. Ein Drittpartner als Joint-Venture-Partner sei denkbar. Insgesamt investiere die Andermatt Swiss Alps AG im Kerngeschäft Immobilien und touristische Infrastruktur in den nächsten Jahren rund 350 Millionen Franken. So werde die Vision «The Prime Alpine Destination» umgesetzt. «Zusätzlich werden aus der Partnerschaft mit Vail Resorts Inc. 149 Millionen Franken aufgewendet», heisst es in der Mitteilung weiter. «Mit deren langjähriger Erfahrung im Entwickeln von Skigebieten wird so das Gästeerlebnis am Berg mit neuen Bahnen, zusätzlicher Beschneiung und neuen Restaurants verbessert.»