Wirtschaft Führungswechsel bei der Urner Gamma AG Odilo Gamma übergibt zu Jahresbeginn die Geschäftsleitung an Pius Zurfluh.

(unp) Beim Urner Bauunternehmen Gamma AG Bau in Schattdorf kommt es Anfang 2021 zu einem Wechsel in der Geschäftsführung. Der Inhaber und langjährige Geschäftsführer Odilo Gamma wird die operative Leitung an Pius Zurfluh (Bild) übergeben. Dieser ist seit 1983 im Unternehmen tätig, zuletzt als technischer Leiter. Odilo Gamma wird der Gamma AG Bau weiterhin als Verwaltungsratspräsident und für Spezialaufgaben zur Verfügung stehen.

Pius Zurfluh ist ab 2021 neuer Geschäftsführer der Gamma AG Bau in Schattdorf Bild: PD

Die Firma plant und realisiert Bauprojekte und beschäftigt aktuell in den Bereichen Hoch-, Tief- und Gerüstbau sowie in der Planung und Immobilienbewirtschaftung 82 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die beiden Inhaber der Gamma AG Bau, Bruno und Odilo Gamma, seien der vollen Überzeugung, mit Zurfluh die beste Lösung gefunden zu haben, um die Unternehmung erfolgreich weiterführen zu können, heisst es in einer Mitteilung der Firma. (unp)