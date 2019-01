Wirtschaft Uri nimmt Stellung zum neuen Steuergesetz Der Dachverband der Urner Wirtschaftsverbände hat zusammen mit der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz eine Antwort zur Vernehmlassung zum neuen Steuergesetz im Kanton Uri eingereicht.

Wirtschaft Uri kritisiert hauptsächlich die Erhöhung der Mindestbesteuerung der Dividenden von 40 auf 70 Prozent. Dafür soll die vom Bund vorgesehene Teilbesteuerung von 50 Prozent umgesetzt werden. Die Aufhebung der steuerlichen Sonderregeln sowie die Senkung des Gewinnsteuersatzes auf 6 Prozent werden von Wirtschaft Uri befürwortet, wie es in einer Medienmitteilung des Verbands heisst.

Aus Sicht von Wirtschaft Uri wurde die Notwendigkeit einer frühzeitigen Umsetzung auf kantonaler Ebene erkannt. Mit diesem Gesetz schafft der Kanton Uri Klarheit für die Zukunft, was als sehr positiv bewertet wird, schreibt Wirtschaft Uri in einer Mitteilung. «Die Urner Wirtschaft und somit die gesamte Gesellschaft profitieren stark davon, die Sonderregeln abzuschaffen und dabei die neuen Steuerinstrumente einzuführen.» Damit dies auch erfolgreich gelingt, unterstützt Wirtschaft Uri die nationale AHV-Steuervorlage, welche am 19. Mai zur Abstimmung gelangt. Somit erhalte der Kanton Uri die Sicherheit auf nationaler Ebene und könne ihren Unternehmen langfristig Rechts- und Planungssicherheit bieten.

Teilrevision soll möglichst verständlich sein

Ein weiterer Punkt der Vernehmlassung ist die Einführung der Patentbox, welche befürwortet wird. Des Weiteren werden die Einführung einer Minimalsteuer von 500 Franken sowie die Erhöhung des maximalen Kapitalsteuersatzes akzeptiert. Die Teilrevision des Steuergesetztes sollte laut Wirtschaft Uri grundsätzlich so einfach und verständlich wie möglich sein. Auf alle nicht dringend notwendigen Elemente soll verzichtet werden.

Wirtschaft Uri als Dachverband der Urner Wirtschaftsverbände und die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ) als grösster Wirtschaftsverband der Zentralschweiz haben zusammen an der Vernehmlassung gearbeitet und diese am Mittwoch, 30. Januar, gemeinsam eingereicht. Sie erachten die Weiterentwicklung der Unternehmensbesteuerung als wichtig für die Urner Wirtschaft. (pd/ml)