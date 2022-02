Wirtschaftsbarometer Knapp zwei Drittel der Urner Firmen rechnen dieses Jahr mit einer Zuspitzung beim Fachkräftemangel Der Dachverband Wirtschaft Uri hat mit einer Umfrage die Aussichten der Urner Unternehmen in Erfahrung bringen lassen. Im vergangenen Jahr waren 28 Prozent mit einer sinkenden Auftragslage konfrontiert.

Der Dachverband Wirtschaft Uri hat an seinem kürzlich abgehaltenen Parlamentarierforum die Resultate des vierten Urner Wirtschaftsbarometers präsentiert. Urner Landrätinnen und Landräte tauschten sich mit den Vorstandsmitgliedern des Dachverbandes über die ökonomische Entwicklung im Kanton aus, wie es in einer Mitteilung heisst. Fast die Hälfte des Landrates habe teilgenommen.

Michael Buess, Geschäftsleiter des Marktforschungsinstituts Demoscope, führte die anwesenden Landratsmitglieder durch die Resultate des Urner Wirtschaftsbarometers 2022. Nachdem viele Firmen im Jahr 2020 Umsatzeinbussen in Kauf nehmen mussten, sehen die Zahlen für 2021 besser aus. Vier von zehn Urner Unternehmen verzeichnen eine Verbesserung des Jahresabschlusses 2021 im Vergleich zum Vorjahr. Dies, obwohl sich die Auftragslage 2021 nicht bei allen Firmen vollständig erholte. Rund ein Drittel der befragten Unternehmen weisen eine bessere Auftragslage aus. 28 Prozent waren 2021 mit einer sinkenden Auftragslage konfrontiert.

Sieben von zehn Unternehmen rechnen mit einer Verbesserung

Erfreulich sei jedoch der Blick in die Zukunft: Sieben von zehn Unternehmen rechnen 2022 mit einer Verbesserung der allgemeinen Wirtschaftslage im Kanton Uri. Dieses positive Bild schlage sich auch in der erwarteten Auftragslage nieder. Zwei Drittel der befragten Firmen rechnen mit mehr Aufträgen. Im Vergleich zur Umfrage im Vorjahr sehen sich mit fünf von 100 Unternehmen signifikant weniger Firmen in einer existenzbedrohenden Situation infolge der Coronakrise. Im Jahr 2021 waren es noch 18 Prozent. Für 39 Prozent hat die Krise gemäss Umfrage keine negativen Auswirkungen auf ihr Unternehmen.

Auf ein positives Jahr blicke auch Guido Unternährer, Leiter Unternehmenskommunikation der Dätwyler Gruppe und Geschäftsleitungsmitglied von Wirtschaft Uri, zurück. Man habe in den letzten zwölf Monaten zusätzliche Mitarbeitende einstellen können und werde im laufenden Jahr in Schattdorf ein neues Kompetenzzentrum für Oberflächentechnologie eröffnen.

39 Prozent wollen Personalbestand vergrössern

Auch andere Firmen im Kanton haben Wachstumspläne. 39 Prozent planen im Jahr 2022, den Personalbestand zu vergrössern. Der Fachkräftemangel erweise sich jedoch als herausfordernd. 64 von 100 Unternehmen erwarten eine weitere Zuspitzung der Lage. Gemäss der Umfrage seien die Industrie sowie die Branche Gesundheits- und Sozialwesen am stärksten betroffen. Weiter sind sechs von zehn Unternehmen von Lieferengpässen betroffen. Nur 13 Prozent erwarten, dass sich die Situation im Laufe des Jahres entspannen wird.

Die Frage, ob Unternehmen von der Verwaltung des Kantons Uri angemessen unterstützt werden, wurde in der Umfrage positiver beantwortet als in den drei vorherigen Jahren. Dennoch gebe es Optimierungspotenzial: Bei vielen interkantonalen Rankings liege der Kanton Uri auf den hintersten Plätzen. Beispielsweise belegt der Kanton beim Wettbewerbsindikator der UBS den viertletzten Platz. Schlechte Noten gab es dort insbesondere bei der Innovation und dem Humankapital.

Viertletzter Platz im Freiheitsindex

Ebenfalls auf dem viertletzten Platz landet Uri im Freiheitsindex von Avenir Suisse. In diesem Index stechen die hohe Staatsquote und die Zentralisierung negativ hervor. Dies decke sich gemäss Geschäftsleitungsmitglied Ueli Arnold auch mit den Rückmeldungen der Bauwirtschaft: «Wir beobachten vermehrt, dass bereits für Kleinstprojekte jeweils der Kanton einzubeziehen ist. Die direkte Eigenbeurteilung der verantwortlichen Kommunale wäre in vielen Fällen effizienter.»

Geschäftsleitungsmitglied von Wirtschaft Uri, Ueli Arnold, schilderte die Sicht der Baubranche. Bild: PD

Im Kanton Uri seien aber Verbesserungen in der Erreichbarkeit und in der Lebensqualität spürbar. Viele weitere Impulse und Projekte stehen bereits in den Startlöchern. Diese positive Stimmung kann gemäss Beat Marty, Geschäftsleitungsmitglied von Wirtschaft Uri, auch bei den Unternehmen beobachtet werden: «Wir spüren, zusammen mit den vielen KMU, den Willen, hier in Uri weiterwachsen zu wollen.»

Präsident René Röthlisberger am Dialog zwischen Wirtschaft und Politik. Bild: PD

René Röthlisberger, Präsident von Wirtschaft Uri, freue sich über die Umfrageresultate, heisst es in der Mitteilung weiter. Er nehme die Urner Legislative aber in die Pflicht. «Für eine wettbewerbsfähige Urner Wirtschaft sind effiziente gesetzliche Rahmenbedingungen unerlässlich. Ein innovatives Unternehmertum braucht Freiheiten. Gesetze und Verordnungen müssen daher effizient, realitätsnah und unbürokratisch umgesetzt werden», wird Röthlisberger zitiert. «Ein schlanker Staat mit zukunftsorientierten, wirtschaftsfreundlichen Rahmenbedingungen führt zu Wohlstand, Fortschritt und Nachhaltigkeit, wovon der ganze Kanton profitiert. Denn Wirtschaft, das sind wir alle.» (lur)