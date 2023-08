Wochenende Unfälle in Realp, Andermatt und auf der A2 bei Wassen halten Einsatzkräfte auf Trab Am Samstag gab es im Kanton Uri an mehreren Orten Unfälle.

Der Ferienreiseverkehr staut sich auf der Autobahn A2 am Samstag. Dort geschah auf der Höhe von Wassen auch ein Unfall. Bild: Keystone

Am Samstagnachmittag musste die Urner Polizei wegen mehreren Unfällen ausrücken. Auch der Rettungsdienst des Kantons Uri, die Rega, die Air Glacier, lokale Abschleppunternehmen, die Schadenwehr Gotthard und das Amt für Betrieb Nationalstrassen waren im Einsatz.

In Realp geschah ein Unfall kurz nach 13.45 Uhr. Dort fuhr ein Lenker eines Motorrades mit deutschem Kontrollschild auf der Furkastrasse vom Pass herkommend in Richtung Realp hinter einem Personenwagen mit Urner Kontrollschildern. Der Personenwagenlenker musste in einer Fahrbahnverengung wegen des Gegenverkehrs abbremsen, was der nachfolgende Motorradlenker zu spät bemerkte und frontal mit dem Heck des Autos kollidierte, so die Polizei in einer Mitteilung.

Der 61-jährige Motorradlenker verletzte sich dabei erheblich und wurde in ein ausserkantonales Spital überflogen. Der 59-jährige Personenwagenlenker bliebt unverletzt. Der Sachschaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 6000 Franken. Die Furkastrasse musste im Unfallbereich kurzzeitig gesperrt und während rund eineinhalb Stunden wechselseitig geführt werden.

Lenker stand unter Drogeneinfluss

Kurz vor 14:45 Uhr fuhr ein Lenker eines Personenwagens mit italienischen Kontrollschildern, besetzt mit drei weiteren Insassen, von Andermatt herkommend über die Schöllenen in Richtung Göschenen. In einer Linkskurve geriet er rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dortigen Leitplanke. Durch die Kollision wurde niemand verletzt.

Beim 23-jährigen Lenker wurden Symptome eines möglichen Drogenkonsums festgestellt. Der durchgeführte Drogenschnelltest verlief positiv. Während der Sachverhaltsaufnahme verschlechterte sich der Gesundheitszustand des Personenwagenlenkers, weshalb er mit dem Rettungsdienst Uri zu weiteren Untersuchungen ins Kantonsspital Uri überführte wurde.

Der Sachschaden am Personenwagen und an der Leiteinrichtung beläuft sich auf rund 12’000 Franken.

Unfall auf der A2 Richtung Norden

Kurz nach 20.45 Uhr fuhr ein 57-jähriger Lenker eines Personenwagens mit Aargauer Kontrollschildern auf der Autobahn A2 bei Wassen in Fahrtrichtung Norden auf der Überholspur. Beim Wechsel auf die Normalspur übersah er einen Lenker eines Motorrades auf der Normalspur und touchierte diesen. Der 48-jährige Motorradlenker kam zu Fall, verletzte sich dabei erheblich und wurde mit der Rega in ein ausserkantonales Spital überflogen. Der Lenker des Personenwagens blieb unverletzt.

Der Sachschaden an den unfallbeteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf rund 6000 Franken. Für die Sachverhaltsaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Autobahn A2 im Unfallbereich für rund eineinhalb Stunden in Fahrtrichtung Nord gesperrt werden.

An diesem Samstag kam es gemäss Polizei zudem zu zwei weiteren Verkehrsunfällen, bei denen sich keine Personen verletzten. (zfo)