Wohnwagen überschlägt sich auf A2 Bei einem Unfall in Erstfeld haben sich zwei Niederländer verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 25’000 Franken.

Ein Bild der Unfallstelle. (Bild: Kantonspolizei Uri)

(pd/zf) Am Donnerstagmorgen, 23. Mai, kurz vor 7.15 Uhr, fuhr der Lenker eines niederländischen Personenwagens mit Wohnwagen auf der Autobahn A2 in Erstfeld in Fahrtrichtung Süd. «Kurz nach dem Taubachtunnel wollte er gemäss eigenen Aussagen Platz für ein anderes Fahrzeug machen, welches sich auf der Überholspur befand», schreibt die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung. «In der Folge verlor er die Kontrolle über die Fahrzeugkombination und kollidierte mit der Mittelleitplanke und der rechten Seitenplanke.» Schliesslich kippte der Wohnwagen um.

Der Lenker sowie seine Mitfahrerin wurden verletzt und durch den Rettungsdienst zur Kontrolle ins Kantonsspital Uri überführt. Der Sachschaden beträgt rund 25'000 Franken. Für die Bergung des Wohnwagens musste ein Kran aufgeboten werden.

Im Einsatz standen der Rettungsdienst Uri, die Werkhof-Feuerwehr Flüelen, das Amt für Betrieb Nationalstrassen, private Abschleppdienste und die Kantonspolizei Uri.