WOV sorgt in Schattdorf für hitzige Voten Die Jahresrechnung der Einwohnergemeinde wurde an der Gemeindeversammlung trotz tiefroter Zahlen ohne Diskussionen gutgeheissen. Mehr zu reden gaben hingegen die Orientierungen. Markus Zwyssig

So soll nach der Fertigstellung der neuen West-Ost-Verbindung die Situation beim Kreisel bei der Schächenbrücke und der Crivelli-Kapelle aussehen. (Visualisierung: PD, 15. Mai 2018)

Bei der neuen West-Ost-Verbindung (WOV) sind für die Schattdorfer noch viele Fragen offen. Das zeigte sich im Rahmen der Orientierungen an der von 116 Stimmberechtigten besuchten Gemeindeversammlung am Montagabend in der Aula des Gräwimatt-Schulhauses. Ein grosses Fragezeichen machen viele Schattdorfer, was auf der Dorfstrasse nach der Eröffnung der WOV geschehen wird. «Es ist ganz klar, dass die WOV mehr Verkehr durch das Dorf bringt», wurde moniert. Für dieses Votum aus der Versammlung gab es Applaus. Offensichtlich waren viele Menschen im Saal dieser Meinung.

Klar wurde auch, dass die Bevölkerung mitreden und die Entscheide nicht einzig dem Gemeinderat überlassen will. «Wir nehmen die Voten auf und werden sie in der Arbeitsgruppe einbringen», versicherte Gemeindepräsident Bruno Gamma. Er betonte auch, dass man sehr kooperativ mit dem Kanton zusammen arbeiten könne. «Nach der Eröffnung der WOV soll der grösste Teil des Durchgangsverkehr über die neue Strasse fahren», so Gamma. Weitere Voten aus der Versammlung drehten sich um Befürchtungen zu Mehrverkehr auf der Rütistrasse sowie zu den Kosten der WOV, die markant in die Höhe schnellen könnten.

Keine weiteren Informationen zur Gemeinschaftspraxis

Befremden wurde aus der Versammlung geäussert, dass nicht über das Projekt der geplanten Gemeinschaftspraxis informiert wurde, obwohl dies auf der Traktandenliste unter Orientierungen aufgeführt war. «Wir wollen nichts vorwegnehmen vor der Abstimmung», sagte Gamma dazu. Die Schattdorfer stimmen am 19. Mai über ein fremdfinanziertes Darlehen von 1,4 Millionen Franken zu jährlichen Zinskosten von zirka 6000 Franken für eine Gemeinschaftspraxis ab.

Unbestritten war die Rechnung 2018 der Einwohnergemeinde. Diese wurde von den Schattdorfern mit einer einzigen Enthaltung gutgeheissen. Verwalter Philipp Muheim präsentierte die Zahlen. Die Rechnung schliesst bei einem Aufwand von 18,2 Millionen und einem Ertrag von 17,4 Millionen mit einem ausgewiesenen Verlust von 781'000 Franken. Damit wurde der im Budget 2018 berechnete Aufwandüberschuss von 834'000 Franken knapp um 53'000 Franken unterboten.

Die Investitionsrechnung weist Ausgaben von 2,2 Millionen Franken aus. Der grösste Anteil wurde für die Aussenanlagen der Schulanlagen Gräwimatt aufgewendet sowie für die Erstellung des Provisoriums für einen Kindergarten-Pavillon in der Spielmatt. Dieser war notwendig aufgrund der starken Zunahme der Anzahl Kindergärtner und konnte rechtzeitig auf Schulbeginn im August 2018 fertiggestellt werden. Infolge der nach wie vor hohen Investitionstätigkeit musste wiederum langfristiges Fremdkapital beschafft werden. Die Nettoschuld erhöhte sich deshalb von 2350 auf 2506 pro Einwohner. Nach Verbuchung des Verlustes beträgt der Bilanzüberschuss immer noch 6 Millionen Franken.

Einstimmig genehmigt wurde die von Urs Gisler, Mitglied der Wasserkommission, vorgestellte Rechnung der Wasserversorgung Schattdorf. Diese schliesst bei einem Aufwand von 729'477 und einem Ertrag von 672'585 Franken mit einem Aufwandüberschuss von 56'892 Franken ab. Die Nettoinvestitionen betragen 681'528 Franken. Die Jahresrechnung schliesst somit 87'000 Franken besser ab als budgetiert.



Ebenfalls einstimmig sagten die Schattdorfer Ja zur Jahresrechnung 2018 des Alters- und Pflegeheims Rüttigarten. Verwaltungsratspräsident Hans Müller präsentierte die Zahlen. Bei einem Aufwand von 7,313 Millionen und einem Ertrag von 7,338 Millionen ergibt sich ein Gewinn von 24'047 Franken. Die Pensionstaxe für ein Einzelzimmer beträgt 100 Franken pro Tag. Die Pflegeminute kostet 1,16 Franken. Für die eingekauften Leistungen für Verpflegung und Lingerie wurden der SBU 789'700 Franken überwiesen.



Friedhofverordnung wird klar gutgeheissen

Keine Diskussionen gab es schliesslich bei der Friedhofverordnung, die aufgrund einer Sanierung total revidiert wird. Die Totalrevision wurde deutlich gutgeheissen (2 Enthaltungen) Die Grabesruhen in verschiedenen Sektoren sind abgelaufen. Sozialvorsteherin Daniela Planzer-Nauer zeigte auf, dass im Sanierungsprojekt 2019 Urnenhaingräber und ein Kinderfriedhof erstellt werden. Im Zusammenhang mit diesen Sanierungen ist die Friedhofverordnung Schattdorf den neuen Gegebenheiten angepasst worden. Der Kirchenrat Schattdorf wurde in beratender Funktion bei der Überarbeitung der Friedhofverordnung mit einbezogen.

Zum Schluss der Versammlung wurden die auf Ende 2018 zurückgetretenen Gemeinderäte verabschiedet und beschenkt.