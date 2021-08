WWF Uri Den Urner Wildtieren auf der Spur Im September startet das Projekt «Wilde Nachbarn Uri». Damit wird das Melden von Beobachtungen von Wildtieren vereinfacht. Passend dazu findet am Donnerstag eine «Wiesel-Exkursion» statt.

Berge, Täler, Wälder, Seen, Bäche und Kulturlandschaft. Der Kanton Uri hat eine riesige Vielfalt an Lebensräumen – vom wildromantischen Maderanertal bis zum renaturierten Reussdelta, vom Vierwaldstättersee bis zum Gotthardpass. Doch das Wissen über das Vorkommen und die Verbreitung der tierischen Mitbewohner sei beschränkt, schreibt der WWF Uri in einer Mitteilung. Das Projekt «Wilde Nachbarn Uri» will Wildtiere im Kanton sichtbar machen und Wissenslücken über die Verbreitung der Wildtiere schliessen. Dazu werden gemeinsam mit der Bevölkerung Wildtierbeobachtungen gesammelt.

Das Hermelin hat im Sommer eine braune Fellfarbe mit weisser Unterseite. Im Winter ist es bis auf die schwarze Schwanzspitze gänzlich weiss gefärbt. Bild: PD

Viele Wildtiere leben vor der Haustüre. «40 der 90 Säugetierarten, die in der Schweiz vorkommen, besiedeln auch das Siedlungsgebiet», so der WWF Uri. Die Website https://uri.wildenachbarn.ch/melden bietet Informationen zu den tierischen Mitbewohnern und lädt ein, Beobachtungen zu melden. Viele Wildtiere – wie etwa Fuchs und Eichhörnchen – lassen sich leicht beobachten, andere wie Wiesel und Spitzmäuse bekomme man nur selten zu Gesicht. Für diejenigen, die sich die Zeit dafür nehmen, gibt es im eigenen Garten, auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule und in der Freizeit viel Spannendes und Faszinierendes zu entdecken.

Beobachtungen können auf der Plattform eingetragen werden

Die Plattform informiert über die Biologie der Wildtiere, die in Uri vorkommen, und gibt Tipps, wo sie sich beobachten lassen und was zu ihrer Förderung und ihrem Schutz unternommen werden kann. Vor allem aber können Beobachtungen gemeldet und auf einer Karte eingetragen werden. Ein Ziel von «Wilde Nachbarn Uri» ist es denn auch, Wissenslücken über die Nutzung der Lebensräume und das Vorkommen der grösseren und vor allem kleineren Wildtiere zu schliessen.

Im Rahmen des WWF-Förderprojektes für die Wiesel wird ein systematisches Monitoring mit sogenannten Spurentunnel umgesetzt, diese Beobachtungen sollen nun mit der systematischen Meldung von Beobachtungen vervollständigt werden. Mit Hilfe der Bevölkerung kann dadurch mehr über das Vorkommen und die Verbreitung von Hermelin und Mauswiesel und ganz allgemein von Wildtieren in unserer Nachbarschaft erfahren werden, heisst es in der Mitteilung weiter. Alle Interessierten seien eingeladen, Wildtierbeobachtungen auf der Meldeplattform – am besten mit Foto – einzutragen. Man sei besonders an Beobachtungen von Hermelin und Mauswiesel interessiert. WWF Uri lädt ein, Beobachtungen dieser beiden Arten auf der Plattform zu melden, um die Verbreitung im Kanton Uri besser zu verstehen.

Meldungen von Wildtierbeobachtungen – wie des Alpenmurmeltiers – sind wichtig für den Schutz und die Förderung der Wildtiere. Bild: PD

Aufbau eines Beobachternetzwerks

«Wilde Nachbarn Uri» setzt sich unter anderem auch zum Ziel, langfristig ein Netzwerk von aktiven Naturbeobachterinnen und -beobachtern aufzubauen, die ihre Beobachtungen auf der Webplattform eintragen und sich aktiv an Projekten beteiligen, wenn es darum geht, Nachweise von ausgewählten Tierarten zu sammeln. Die Daten erlauben später Rückschlüsse über Vorkommen, Bestandsentwicklung oder Lebensweise der Wildtiere in der Nachbarschaft – unverzichtbare Grundlagen für deren Schutz, Förderung oder Management.

«Wilde Nachbarn Uri» ist ein regionales Projekt von «Wilde Nachbarn». Im Kanton Uri wird das Projekt von der Naturforschenden Gesellschaft Uri, dem Lotteriefonds des Kantons Uri, der Dätwyler Stiftung und dem WWF Uri finanziell getragen. (RIN)