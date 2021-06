Kanton Uri Seilbahn-Eldorado Uri will Zusammenarbeit verstärken Das Ticketing, die Kassensysteme und die Kommunikationsplattform gilt es für die Betreiber zu verbessern.

Der Kanton Uri hat schweizweit das dichteste Seilbahnnetz, 32 von 46 öffentlich genutzten Personenseilbahnen werden auch touristisch genutzt. Ein Projektteam IG Urner Seilbahnen und Skilifte mit Projektleiter Felix Muheim an der Spitze hat am vergangenen Mittwoch Vertreter der Urner Seilbahnen zu einem Workshop im Working Point Altdorf eingeladen. Das Ziel: Die Zusammenarbeit stärken.

Damit attraktive Angebote auch zu mehr Gästebesuchen führen, müssen steigende Ansprüche bezüglich Einfachheit der Bahnbenützung und Informationen angepasst werden. Die Stichworte der Bahnbereiche Ticketing, Kassensysteme und Kommunikationsplattform lauteten somit: «bequemer, rascher, flexibler und einfacher». Landammann Urban Camenzind war es vorbehalten, das Begrüssungswort an die Seilbahnvertreter zu richten. Er gratulierte dem Verband Urner Seilbahnen und Skilifte zur neuen Broschüre «Seilbahn-Eldorado Uri – ab in die Berge», eine eindrückliche Zusammenfassung der Urner Seilbahnen. In kurzen Worten erläuterte er die Wichtigkeit der Urner Seilbahnen für den Tourismus Uri, für die Erschliessung von landwirtschaftlichen Betrieben und Wohngebieten.

Von allen Seilbahnen war ein Vertreter anwesend. Bild: Georg Epp (Altdorf, 24. Juni 2021)

Landammann Urban Camenzind. Bild: Georg Epp (Altdorf, 23. Juni 2021)

Im Richtplan ist auch eine Seilbahnstrategie enthalten, um NRP-Gelder auszulösen. Hier meinte er: «Bei Doppelerschliessungen durch Strasse und Bahn oder bei Bahnen, die nur wenig touristisch genutzt werden, wird es nicht mehr einfach, NRP-Gelder auszulösen.» Und weiter:

«Man baut ja auch nicht eine Mehrzweckhalle, die schlussendlich niemand nutzt!»

Urban Camenzind zeigte sich erfreut über den Workshop und hofft, dass sinnvolle Synergien bei Seilbahnen zu Stande kommen, Gemeinsamkeiten seien in Zukunft immer wichtiger.

Mit gutem Produkt, Geld und gutem Werbekonzept zum Erfolg

Felix Muheim schilderte in kurzen Worten die heutige Situation mit einem Beispiel: «Wenn ein Lehrer aus einem Nachbarkanton eine Schulreise auf dem Schächentaler Höhenweg plant, braucht er doch einige Kanäle und Telefonate, um alles zu organisieren.» Dies sollte mit einer gemeinsamen Kommunikationsplattform wesentlich einfacher werden. «Um Erfolg zu haben, braucht es ein gutes Produkt, das haben wir mit unseren Seilbahnen, natürlich braucht es etwas Geld und ein gutes Werbekonzept», meinte Felix Muheim.

Michael Arnold hat das Kommunikationssystem vorgestellt. Bild: Georg Epp (Altdorf, 24. Juni 2021)

Michael Arnold erläuterte das bewährte und bereits mehrfach eingesetzte Kommunikationssystem SisControl der Firma Sisag AG im Detail. Mit diesem System können bequem und rasch Informationen über offene Anlagen, Wanderwege, Gastrobetriebe, Wanderzeiten, Wind, Ticketing, Anschlüsse, Fahrpläne Bus/Postauto/SBB, Öffnungszeiten und so weiter abgerufen werden und es bietet auch Möglichkeiten, Attraktionen benachbarter Seilbahnen zu präsentieren.

Neues Kassensystem auf Probe bei der Biel-Kinzig-Bahn

Neu ist hingegen das Sisag-Kassensystem SisTIQ, das in einem Pilotprojekt bei der Luftseilbahn Biel-Kinzig bereits für Anwohner in Betrieb ist und einen digitalen Jeton-Betrieb mit Smartphone-Lösung ermöglicht. Aktuell gibt es immer neue elektronische Bezahlsysteme und hier wird es sicher schwieriger, sich jetzt für ein einheitliches Kassensystem zu entscheiden. Anschliessend wurden Vor- und Nachteile der präsentierten Lösungen diskutiert.

André Thommen, der anwesende Seilbahnspezialist und Mitglied des Projektteams, forderte die drei Gruppen auf, die wichtigsten Erkenntnisse der Gruppenarbeit zu präsentieren. Sehr positiv verliefen die Diskussionen über gemeinsame, aber bezahlbare Kommunikationsplattformen. Je mehr Bahnen sich an einer gemeinsamen Kommunikationsplattform beteiligen, umso günstiger wird es und auch kleinere Bahnen werden profitieren. Alle Erkenntnisse der offenen Diskussionen in den Gruppen werden nun zusammengefasst und im August will man im achtköpfigen Projektteam das weitere Vorgehen besprechen. Positiv bewertete man den Willen, gemeinsam nach Verbesserungen zu streben und damit auch gemeinsam zu profitieren.