«Ytrummälä» Die Seedorfer geniessen ihre Fasnacht Farbig, fantasievoll und laut: 70 «Chatzämüüsiger» sind mit dem «Ytrummälä» in die Seedorfer Fasnachtszeit gestartet.

Das OK, das für die diesjährigen Seedorfer Fasnachtsaktivitäten verantwortlich zeichnet, wurde für sein grosses Engagement belohnt: Am Mittwochabend nahmen rund 70 begeisterte «Chatzämüüsiger» am traditionellen «Ytrummälä» teil. Die Bläser, Trommler und Paukisten holten sichtlich motiviert und deutlich hörbar alles das nach, was sie wegen der Pandemie-Zwangspause im Jahr 2021 verpasst hatten.

Auf ein offizielles Fasnachtsmotto wurde in Seedorf verzichtet, da die Vorbereitungen auf die närrischen Tage wegen der coronabedingten Ungewissheit auch bei eingefleischten Fasnächtlern eher verhalten ausfielen. Den Zuschauern bot sich aber trotzdem ein äusserst farbenfrohes Bild mit fantasievollen Sujets, Masken und Verkleidungen.