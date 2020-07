Zahl der arbeitslosen Urner hat abgenommen Im Vergleich zum Vormonat nahm die Zahl der erwerbslosen Urner im Juni um 66 Personen ab. Somit sank die Arbeitslosenquote in Uri von 1,8 auf 1,4 Prozent.

(RIN) Die Zahl der Erwerbslosen nahm im Juni 2020 ab, wie das Amt für Arbeit und Migration Uri in einer Mitteilung festhält. Ende Juni waren 289 Personen als arbeitslos eingeschrieben. Dies entspricht einer Abnahme gegenüber dem Vormonat von 66 Personen. Die Arbeitslosenquote sank von 1,8 auf 1,4 Prozent (Vorjahr 0,9). Sie liegt 1,8 Prozentpunkte unter der durchschnittlichen Arbeitslosenquote von 3,2 Prozent der Schweiz. Anders aber im Vergleich zum Vorjahr: Mit 289 Personen ist die Zahl der Arbeitslosen am Ende des Berichtsmonats im Vergleich zum Vorjahr (Juni 2019: 172 arbeitslose Personen) höher.

Im Monat Juni 2020 meldeten sich insgesamt 55 Personen neu als Stellensuchende beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Uri an, wie es in der Mitteilung weiter heisst. In der gleichen Zeit meldeten sich insgesamt 118 Stellensuchende ab. Die Zahl der Stellensuchenden lag per Ende Juni 2020 bei 516 Personen (Mai 2020: 579; Vorjahr: 319). Als Stellensuchende gelten Arbeitslose, Personen in einer vorübergehenden Beschäftigung (welche im Rahmen der aktiven Arbeitsmarktmassnahmen angeboten werden), Personen im Zwischenverdienst sowie übrige Stellensuchende.

Mehr Männer als Frauen sind arbeitslos

Von allen Stellensuchenden waren im Berichtsmonat 106 Personen in einem Zwischenverdienst und 35 Personen in einer vorübergehenden Beschäftigung. Ende Juni 2020 waren von den 289 Arbeitslosen 120 weiblichen Geschlechts, heisst es in der Mitteilung weiter. Dies ergibt einen Anteil von 41,5 Prozent am Total der erwerbslosen Personen. Von allen eingeschriebenen Arbeitslosen waren 114 Personen oder 39,4 Prozent Schweizer Bürger; 175 Personen beziehungsweise. 60,6 Prozent waren ausländischer Herkunft. Die Anzahl der langzeitarbeitslosen Personen – das sind Arbeitslose, die länger als ein Jahr ohne Erwerbsmöglichkeit sind – nahm gegenüber dem Vormonat leicht zu. Im Berichtsmonat waren 40 Personen länger als ein Jahr ohne Dauerbeschäftigung (34 Personen im Vormonat). 25 Prozent aller Langzeitarbeitslosen sind Schweizer.